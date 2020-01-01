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Рома проявляет интерес к Пентеку

Италия
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Милан раздумывает об аренде игрока

Рома проявляет интерес к Пентеку

Польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек в ближайшее трансферное окно может стать игроком "Ромы". Об этом в своём "твиттере" сообщает спортивный футболиста Никола Шира.

Пёнтек по-прежнему рассчитывает продолжить выступление в составе "россонери", однако в теории мог бы перебраться в столицу Италии, где в нём более заинтересованы.

Ранее сообщалось, что "Милан" может зимой отдать игрока в аренду. Футболиста хочет вернуть "Дженоа", в составе которого Кшиштоф выступал до перехода в "Милан".

Напомним, что Пёнтек перешёл в "Милан" зимой прошлого года за € 35 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Серии А, в которых забил четыре гола (два – с пенальти).

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В статье: Рома (Рим) Милан Кшиштоф Пентек
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