Рома проявляет интерес к Пентеку

Польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек в ближайшее трансферное окно может стать игроком "Ромы". Об этом в своём "твиттере" сообщает спортивный футболиста Никола Шира.

Пёнтек по-прежнему рассчитывает продолжить выступление в составе "россонери", однако в теории мог бы перебраться в столицу Италии, где в нём более заинтересованы.

Ранее сообщалось, что "Милан" может зимой отдать игрока в аренду. Футболиста хочет вернуть "Дженоа", в составе которого Кшиштоф выступал до перехода в "Милан".

Напомним, что Пёнтек перешёл в "Милан" зимой прошлого года за € 35 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Серии А, в которых забил четыре гола (два – с пенальти).