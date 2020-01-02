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Милан назвал новый игровой номер Ибрагимовича
Швед будет 21-м
На прошлой неделе "Милан" объявил о подписании Златана Ибрагимовича. Он покинул "россонери" 8 лет назад.
Сегодня стал известен новый игровой номер шведа. Теперь на его спине будет 21-е число. В свое первое пришествие в "Милане" он выступал под 11-м.
And @Ibra_official's jersey number is...— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020
Ibra ha scelto il numero... #IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/FIPz2IGB0F
Напомним, что Златан подписал полугодовой контракт с клубом, он будет получать более 3-х миллионов евро.
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Комментарии (1)
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Zidane5 (Одесса)
02.01.2020 в 19:29
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