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Милан назвал новый игровой номер Ибрагимовича

Италия
(1 голосов)

Швед будет 21-м

Милан назвал новый игровой номер Ибрагимовича
UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе "Милан" объявил о подписании Златана Ибрагимовича. Он покинул "россонери" 8 лет назад.

Сегодня стал известен новый игровой номер шведа. Теперь на его спине будет 21-е число. В свое первое пришествие в "Милане" он выступал под 11-м.

Напомним, что Златан подписал полугодовой контракт с клубом, он будет получать более 3-х миллионов евро.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (1)
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Zidane5 (Одесса)
02.01.2020 в 19:29
Будет крайне интересно!
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