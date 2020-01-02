Милан назвал новый игровой номер Ибрагимовича

На прошлой неделе "Милан" объявил о подписании Златана Ибрагимовича. Он покинул "россонери" 8 лет назад.

Сегодня стал известен новый игровой номер шведа. Теперь на его спине будет 21-е число. В свое первое пришествие в "Милане" он выступал под 11-м.

Напомним, что Златан подписал полугодовой контракт с клубом, он будет получать более 3-х миллионов евро.