Дженоа сумела подписать голкипера Ювентуса

Голкипер "Ювентуса" Маттиа Перин отправился в "Дженоа". Об этом сообщают пресс-службы сразу двух итальянских клубов.

Тип сделки - аренда, о точных сроках которой не сообщается. Также СМИ передают, что "Дженоа" будет иметь право выкупа. Добавим, что Маттиа восемь лет провел в генуэзском клубе, который покинул летом 2018.

Отметим, что летом Перин мог перейти в "Бенфику", однако трансфер сорвался из-за травмы игрока.