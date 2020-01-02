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Дженоа сумела подписать голкипера Ювентуса

Италия
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Перин вернулся в свой бывший клуб

Дженоа сумела подписать голкипера Ювентуса
UA-Футбол
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Голкипер "Ювентуса" Маттиа Перин отправился в "Дженоа". Об этом сообщают пресс-службы сразу двух итальянских клубов.

Тип сделки - аренда, о точных сроках которой не сообщается. Также СМИ передают, что "Дженоа" будет иметь право выкупа. Добавим, что Маттиа восемь лет провел в генуэзском клубе, который покинул летом 2018.

Отметим, что летом Перин мог перейти в "Бенфику", однако трансфер сорвался из-за травмы игрока.

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В статье: Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя) Маттиа Перин
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