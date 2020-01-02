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Дженоа сумела подписать голкипера Ювентуса
Перин вернулся в свой бывший клуб
Голкипер "Ювентуса" Маттиа Перин отправился в "Дженоа". Об этом сообщают пресс-службы сразу двух итальянских клубов.
Тип сделки - аренда, о точных сроках которой не сообщается. Также СМИ передают, что "Дженоа" будет иметь право выкупа. Добавим, что Маттиа восемь лет провел в генуэзском клубе, который покинул летом 2018.
In bocca al lupo e grazie, @MattiaPerin!https://t.co/HaYJzaCkxr pic.twitter.com/Q5bPRQivK3— JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020
Отметим, что летом Перин мог перейти в "Бенфику", однако трансфер сорвался из-за травмы игрока.
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