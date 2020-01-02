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Официально: Ювентус подписал Деяна Кулусевски

Италия
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Однако в состав чемпиона Италии он отправится через полгода

Официально: Ювентус подписал Деяна Кулусевски
UA-Футбол
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Полузащитник Деян Кулусевски официально подписал контракт с туринским "Ювентусом". Информацию об этом передает сайт туринцев.

За трансфер было заплачено 35 миллионов евро. Также на счета "Аталанты" в будущем может быть переведено 9 миллионов в виде бонусов. Контракт подписан до лета 2024 года.

Кулусевски до лета будет футболистом "Пармы", в которой и начал текущий сезон. Однако права на него принадлежали "Аталанте", которая не расчитывала на игрока.

В текущем сезоне Деян провел 19 матчей, забил 4 гола, а также смог отдать 7 голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Парма Деян Кулусевски
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