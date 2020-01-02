Официально: Ювентус подписал Деяна Кулусевски

Полузащитник Деян Кулусевски официально подписал контракт с туринским "Ювентусом". Информацию об этом передает сайт туринцев.

За трансфер было заплачено 35 миллионов евро. Также на счета "Аталанты" в будущем может быть переведено 9 миллионов в виде бонусов. Контракт подписан до лета 2024 года.

Кулусевски до лета будет футболистом "Пармы", в которой и начал текущий сезон. Однако права на него принадлежали "Аталанте", которая не расчитывала на игрока.

В текущем сезоне Деян провел 19 матчей, забил 4 гола, а также смог отдать 7 голевых передач.