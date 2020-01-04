Наши за границей. Недостаточно от Малиновского и Шахова

После подведения итогов первой части сезона украинских легионеров Англии, Бельгии, Беларуси и венгерского "Ференцвароша" осталось поговорить об Италии. О Руслане Малиновском в "Аталанте" и Евгении Шахове в "Лечче". А также отметить другие заметные выступления украинцев за границей. Первый полноценный чемпионский титул в карьере Романа Григорчука, турбулентный сезон его "Астаны" и АЕКа Дмитрия Чигринского, успешное возвращение Артема Кравца после травмы...

Италия

Как оценить первую часть сезона Малиновского? В командном плане есть чем гордиться. "Аталанта" смогла совершить чудо в дебютном для себя сезоне в Лиге Чемпионов - стать второй командой в истории, вышедшей из группы после трех поражений в первых трех матчах. В лиге же, как и в предыдущем сезоне, идет первой по забитым мячам. И пятой по очкам, оставаясь главной, а то и единственной угрозой Топ-4. С другой стороны, влияние Руслана на эти результаты не было огромным. По выходам в стартовом составе (7) он последний среди восьми ведущих опорников и игроков атаки команды. По игровым минутам (983) и схеме "гол+пас" (4) - шестой. Хотелось большего.

В прессе и на форумах его уж точно уважали. Часто хвалили, отмечали смелость в дриблинге (третье место в команде), технику, удар, желание бороться. Он зарабатывал фолы (второй), шел в обыгрыш, стал вторым и по "кроссам" с флангов, опасно пробивал по воротам. Его выходы на замену постоянно освежали игру, помогали перехватить инициативу. Возможно, именно поэтому Джан Пьеро Гасперини держал его в запасе. Также тренер не видел Руслана опорником. И, учитывая судьбоносные поражения в дуэлях в матчах против "Кальяри" и "Сампдории" (удаление), это можно было понять. А по схеме "гол+пас" он значительно уступил Дувану Сапате, Муриэлю, Иличичу, Гомесу и Пашаличу.

Для лидерства на поле в матче против СПАЛ (3:2) по попыткам отбора мяча Малиновскому хватило и 36-ти минут. Тогда он отдал предголевой пас. В первом своем матче в "старте" - в четвертом туре против "Фиорентины" - был лучшим в слабо игравшей команде в первые 83 минуты. И проходил соперников, и обострял отличными пасами. Правда, не попал с убойной позиции, а ничью в концовке добыли другие. В матче против "Ромы" в гостях, заслужившем заголовок "Аталантиссима" от Gazzetta Dello Sport, был одним из "водителей танка", медленно и неярко, но давившего соперника в центре поля. Гасперини назвал его игроком мирового уровня, любимым всеми.

Впрочем, в матчах против "Сассуоло" и "Лечче" 18-й номер вновь лишь вышел на замену. А против "Лацио" - вернулся в "старт". И стал первым на поле по дриблингу (8) и ударам по воротам (7). Получил немало комплиментов за интенсивность, остроту, постоянное желание нагнетать и идти в обыгрыш, за игру, "позорившую полузащиту и оборону "Лацио". Получалось, что тренер желает видеть его на поле в матчах против сильных соперников, которых нужно ломать, прежде всего в центре поля. А против аутсайдеров предпочитает более забивных игроков. Хотя и в Риме сломать соперника удалось лишь в первом тайме. Во втором он вернулся с 0:3. А Руслан стал худшим на поле по потерям мяча.

Затем началась черная полоса и для игрока, и для его команды. Пять матчей с 13-ю очками сменили семь с восемью. Три лишь с одним забитым мячом. Гасперини говорил о черпании с дна бочки энергии. А Малиновский не играл против "Наполи" и "Ювентуса" вообще, отличной игрой в вышеописанном стиле повел команду на штурм ворот "Кальяри" (0:2) во втором тайме, но в итоге проиграл в обороне. Был единственным, кто что-то создавал против "Сампдории" (0:0), но в итоге был удален с поля за два опоздания в отборе мяча.

К счастью, затем вернулась белая полоса. Руслан начал штурм ворот "Брешии" (3:0) выходом на замену и поучаствовал во втором голе забросом в штрафную. Тогда же попал в стойку. Ворота "Вероны" (3:2) поразил великолепным ударом с 20-ти метров.

Забил и в Болонье, отлично забежав в штрафную без мяча. И, как и против веронцев, также был наиболее опасным в команде. Хотя и не сумел помочь ей избежать поражения. А в последнем матче года вместе с командой громил "Милан" (5:0), полностью переигрывая его в центре поля. И, хотя и был на этот раз наименее опасным в команде, отличался мощью и солидностью.

В Лиге Чемпионов на счету Малиновского лишь один "старт" и 36 минут в трех последних матчах. Его выход на замену в Загребе (0:4) сумел смягчить падение, против "Шахтера" в Милане не помог. В Манчестере (1:5) он был главным героем, "столпом" команды, перекрывшей соперника в первые полчаса, реализовал пенальти. Но затем покатился вместе со всеми. И лишь в последнем матче украинец был важен для команды. Его выход на замену на 61-ой минуте в Харькове опорник Мартен Де Роон назвал решающим. И вправду, неяркое давление бергамцев усилилось, и "танк" трижды проехался по сопернику. В том числе и после его штрафного удара с фланга. Пашалич подправил.

У Шахова также были свои моменты. Вот только слишком мало. Его также не видели на позиции опорника, упорно ставя под нападающими. Даже весьма нередкие травмы игроков центра поля обычно не помогали найти место в "старте". Да и место "треквартисты" досталось ему лишь из-за эпидемии травм игроков атаки. В итоге Евгений остался десятым из 12-ти опорников и атакеров основной обоймы по выходам в "старте" (6) и отыгранным минутам, отыграв почти в два раза меньше, чем лидеры. На поле он почти всегда был одним из последних по касаниям мяча, передачам и их точности. А ассисты в матчах против "Сампдории" (1:1) и "Фиорентины" (1:0) скорее удивили.

В первой четверти сезона Шахов и вовсе играл крайне мало. Отметим лишь 38 минут против "Ромы" (0:1) с активным движением в штрафную и единственным ударом в створ ворот Лопеса во втором тайме. Затем же он как раз добавил. Разыграл удачную "стенку", оставив Лападулу перед вратарем "Дории". В другом эпизоде был остановлен животом защитника на линии ворот. Активничал в целом. Тогда, 30-го октября, СМИ заговорили о его "начале сезона". В матче против "Сассуоло" он, как всегда, немало помогал в отборе. Как и в матче против "Фиорентины". Еще и начав второй тайм последнего ассистом с угла вратарской в падении. Впрочем, на этом список хайлайтов заканчивается.

А команда? "Лечче" поначалу получал комплименты за организованность, боевитость и яркость атаки. Он стал вторым в лиге, кто не уступил "Ювентусу", не уступил и "Милану", поборолся с "Лацио". Выдал серию из лишь одного поражения в восьми матчах. Однако в тех же матчах была одержана лишь одна победа. В декабре "волки" и вовсе влетели конкуренту в борьбе за выживание "Брешии" со счетом 0:3, должны были проигрывать "Болонье" со счетом 0:7, а не 2:3. После девяти очков в 12-ти последних турах лишь одно спасает от зоны вылета. А домашних побед еще не было. Потому главный тренер Фабио Ливерани и говорит о четырех-пяти новичках в январе. Слабо.

Казахстан

Сезон "Астаны" получился тяжелейшим. 28 очков в 13-ти турах в августе-ноябре позволили завоевать рекордный шестой чемпионский титул подряд. Даже за тур до финиша. Однако скорее из-за провалов соперников, чем благодаря своим заслугам. Большая часть этого периода прошла в погоне за лидерами. И лишь победы в перенесенных матчах и 3:1 над тогдашним лидером "Кайратом" вывели подопечных Романа Григорчука на первое место. А 1:0 в гостях над третьей командой лиги "Тоболом" позволил удержать его. Наиболее противоречивое, наименее радостное чемпионство.

Еврокампания лишь усилила бурю. В обоих матчах Квалификации Лиги Чемпионов "Клуж" играл лучше и создал больше. "Санта-Колома" выиграла первые 20 минут матча в Андорре (0:0) по ударам по воротам со счетом 5:1. А в групповом турнире Лиги Европы и вовсе были проиграны пять матчей из шести с общей разницей мячей 2:18. 0:5 от АЗ - наибольшее домашнее поражение в Еврокубковой истории, 0:6 от него в гостях - наибольшее где-либо. И прямые заявления Григорчука о короткой скамейке и потому акценте лишь на лигу не успокаивали бушующих СМИ и болельщиков.

Скрасили эту кампанию два матча против "Манчестер Юнайтед". В Манчестере во многом благодаря вратарю Эричу был пропущен лишь один мяч. Английские СМИ немало критиковали МЮ. А дома и вовсе была достигнута историческая победа (2:1). Впервые за 16 матчей в турнире "Юнайтед" уступил, впервые за 26 проиграл после того, как открыл счет. Вот только средний возраст его полевых игроков составил лишь 20 лет и восемь месяцев. 14-ти из 18-ти в заявке на тот момент не исполнилось 20. А позор против АЗ, когда Григорчук признавал, что даже еще при счете 0:2 лишь ожидал финального свистка, затмил ту победу.

"Кайрат" закончил сезон в лиге вторым. А Адеринсола Эсеола с 19-ю голами - ее лучшим бомбардиром.

Греция

Несмотря на проблемы и неудачи, "Астана" позволила тренеру отработать полный сезон. АЕК же в 2019-ом году тренировали пять наставников. В том числе трое - с июля. Мигель Кардозу был уволен после поражений в первом туре лиги в Ксанти (1:2) и в матче решающего раунда Квалификации Лиги Европы дома от "Трабзонспора" (1:3). Никос Костеноглу на время вернул потухшим игрокам желание играть и бороться, но в итоге последние на личной встрече с "ультрас" были вынуждены выслушивать унизительные слова о себе. А семь очков из девяти возможных при Массимо Каррере лишь отдалили команду от первого места. Ныне до него уже 12 очков.

Дмитрий Чигринский вернулся после очередной травмы уже при Костеноглу. И команда чуть не вернулась в Трабзоне (2:0), прилично и надежно заиграла в лиге. Защитник компенсировал два слишком авантюрных выдвижения вперед (два гола ПАОКа) своим голом, подправив ногой штрафной (2:2). Мог забить еще. Спасал и в этом, и в других матчах. Он был менее худшим из защитников АЕКа. Но в итоге оборона уже в десяти первых матчах перекрыла результат полного чемпионского сезона 2017/18 - 15 против 12-ти пропущенных. А Костеноглу говорил о трагедии, ужасе, панике, о боязни побеждать. Ужас внушали и разъяренные "ультрас".

Как раз с Каррерой оборона добавила. В трех матчах был пропущен лишь один мяч. Хотя в матче против "Астераса" (2:1) пропустившему целую серию навесов и пасов низом мимо себя Чигринскому было тяжело. Ему часто не хватает скорости. А греческая пресса по-прежнему считает АЕК командой низкого качества, кризисной. Но все же во второй части сезона вполне можно ожидать прогресс.

Другие заметные выступления

"Кайсериспор" переживает серьезный финансовый кризис. Несколько легионеров, в том числе и Эмманюэль Адебайор, покинули команду еще в декабре. А Артем Кравец как раз вернулся в конце ноября после травмы и операции на спине. И уже успел забить четыре мяча в пяти матчах лиги и Кубка, два из них - победных. Спокойно замыкал передачи с фланга, опережал вратаря на выходе, проходил двоих и пробивал мимо него.

Причем был капитаном команды во всех этих матчах. Правда, она все еще последняя в турецкой лиге.

Голы в шести матчах подряд в октябре-ноябре вывели Юрия Яковенко и его "Эсбьерг" лишь на предпоследнее место в датской лиге. "Краковия" идет второй в польской лиге по очкам и первой - по пропущенным мячам. На счету ее защитника Алексея Дитятьева 13 матчей и один гол. "Слован" уверенно лидирует в словацкой лиге и играл в групповом турнире Лиги Европы. Артем Сухоцкий отыграл 12 матчей в лиге и семь из 14-ти командных - в Еврокампании. Пусть и игроком стартового состава его трудно назвать.

"Зенит" также уверенно лидирует в своей лиге. И также распрощался с Еврокубками. Ярослав Ракицкий отыграл 18 матчей в РПЛ и пять - в Лиге Чемпионов. Гол в ворота "Лейпцига" классным ударом издали не помог. Его выступление трудно оценить. А вот "испанцы" явно провалились. Андрей Лунин и Василий Кравец не отыграли ни одной минуты в Примере. Роман Зозуля как раз постоянно играет в Сегунде. Но забил лишь трижды. А его "Альбасете" после хорошего начала сезона скатился на 13-ое место. Докучает Роману и другое скатывание - болельщиков "Райо Вальекано" с катушек.