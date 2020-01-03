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Ибрагимович: Я уже не могу бегать как 10 лет назад, но я могу пробить с 40 метров

Италия
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Форвард настроен решительно

Ибрагимович: Я уже не могу бегать как 10 лет назад, но я могу пробить с 40 метров
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в стан россонери.

"После травмы, которую я получил в "Манчестер Юнайтед", многие говорили, что я не смогу вернуться. Я усердно работал и могу играть. Я уже не могу делать это как 10 лет назад, но знаю, на что способен. Вместо бега я могу пробить с 40 метров!

Я знаю, что в "Милане" давление очень высоко. Все ждут результатов. Нам нужно добиться большего, и я хочу, чтобы мы улучшили своё положение. Что касается лично меня, я хочу получить столько удовольствия, сколько возможно", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, Ибрагимович защищал цвета "Милана" с 2010 по 2012 год.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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