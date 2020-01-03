Экс-игрок Манчестер Сити перешел в Шеффилд Юнайтед

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Джек Родуэлл перешел в "Шеффилд Юнайтед", сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний футболист присоединился к новой команде, подписав краткосрочное соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

Родуэлл является воспитанником "Эвертона", цвета которого защищал с 2008 по 2012 год. Затем его за € 15 млн приобрёл "Манчестер Сити". Проведя два года в стане "горожан" и не сумев стать ключевым игроком команды, Джек за € 12,6 млн перешёл в "Сандерленд", где выступал четыре года. А уже прошлый сезон хавбек провёл в "Блэкберне", куда пришёл на правах свободного агента, а по окончании кампании покинул клуб.