  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-игрок Манчестер Сити перешел в Шеффилд Юнайтед
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Манчестер Сити перешел в Шеффилд Юнайтед

Италия
(1 голосов)

Полузащитник достался клубу бесплатно

Экс-игрок Манчестер Сити перешел в Шеффилд Юнайтед
Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Джек Родуэлл перешел в "Шеффилд Юнайтед", сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний футболист присоединился к новой команде, подписав краткосрочное соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

Родуэлл является воспитанником "Эвертона", цвета которого защищал с 2008 по 2012 год. Затем его за € 15 млн приобрёл "Манчестер Сити". Проведя два года в стане "горожан" и не сумев стать ключевым игроком команды, Джек за € 12,6 млн перешёл в "Сандерленд", где выступал четыре года. А уже прошлый сезон хавбек провёл в "Блэкберне", куда пришёл на правах свободного агента, а по окончании кампании покинул клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джек Родуэлл Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...