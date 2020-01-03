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Щенсны: Борьбу за Скудетто ведут четыре команды

Италия
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Щенсны: Борьбу за Скудетто ведут четыре команды
UA-Футбол
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Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны назвал главных претендентов на победу в чемпионате Италии. Также рассказал, как "зебрам" стоит играть в наступившем году.

"Я думаю, что нам следует улучшить качество игры в обороне. Обычно, титул выигрывает та команда, которая пропускает меньше других. У нас есть качественные футболисты для решения любых задач.

Мне кажется, что сейчас за Скудетто ведут борьбу четыре команды - "Ювентус", "Интер", "Лацио" и "Рома". Об "орлах" еще месяц назад никто не говорил, но они уже третие. У "Ромы" также дела сейчас идут отлично", - приводит слова игрока Sky Sport Italia.

Напомним, что в конце прошлого года "Ювентус" упустил Суперкубок, проиграв "Лацио" (1:3).

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Лацио (Рим) Рома (Рим) Войцех Щенсны
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