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Наполи близок к покупке Лоботки

Италия
(1 голосов)

Плеймейкер может переехать в Серию А уже в ближайшее время

Наполи близок к покупке Лоботки
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"Наполи" сделал очередное предложение по поводу трансфера хавбека "Сельты" Станислава Лоботки.

По информации La Gazzetta dello Sport, "партенопейцы" хотят арендовать 25-летнего игрока на полгода за 3 млн евро с обязательством выкупить его летом за 17 млн.

Испанский клуб желал выручить за полузащитника 25 млн евро, однако готовы пойти на компромисс из-за желания игрок покинуть клуб.

В этом сезоне Лоботка провёл 17 матчей за "Сельту" в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Сельта (Виго) Наполи (Неаполь) Станислав Лоботка
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