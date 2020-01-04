Наполи близок к покупке Лоботки

"Наполи" сделал очередное предложение по поводу трансфера хавбека "Сельты" Станислава Лоботки.

По информации La Gazzetta dello Sport, "партенопейцы" хотят арендовать 25-летнего игрока на полгода за 3 млн евро с обязательством выкупить его летом за 17 млн.

Испанский клуб желал выручить за полузащитника 25 млн евро, однако готовы пойти на компромисс из-за желания игрок покинуть клуб.

В этом сезоне Лоботка провёл 17 матчей за "Сельту" в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.