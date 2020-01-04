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Болонья подпишет форварда Аталанты
Муса Барроу находится в шаге от перехода в "Болонью"
Нападающий "Аталанты" Муса Барроу в ближайшее время переберется в "Болонью", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сумма трансфера гамбийского форварда составит 12 млн евро. Еще 3 млн евро будут включены в сделку в качестве бонусов.
В текущем сезоне 21-летний форвард провел 7 поединков в Серии А, отличившись двумя ассистами.
Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.
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