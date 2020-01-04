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Дженоа взяла в аренду Дестро у Болоньи

Италия
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"Дженоа" арендовала опытного, но не очень результативного форварда

Дженоа взяла в аренду Дестро у Болоньи
Новина українською

Официальный сайт "Дженоа" сообщил, что клуб арендовал форварда "Болоньи" Маттиа Дестро.

Арендное соглашение с 28-летним футболистом продлится до 30 июня 2020 года.

Напомним, итальянский футболист уже играл в составе лигурийского клуба в сезоне 2010/2011.

Также Дестро успел поиграть за "Сиену", "Рому" и "Милан". В сезоне 2012/2013 Маттиа выиграл титул лучшего бомбардира Кубка Италии.

В Серии А Маттиа Дестро провел 223 матча и забил 70 голов.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 7 матчах и не забил ни одного гола.

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В статье: Маттиа Дестро Болонья (Болонья) Дженоа (Генуя)
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Источник:
genoacfc.it
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