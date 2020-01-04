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Паулу Фонсека: У Дзаньоло есть все, чтобы стать лучшим игроком Италии

Италия
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Наставник римлян поделился мыслями о молодом полузащитнике

Паулу Фонсека: У Дзаньоло есть все, чтобы стать лучшим игроком Италии
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказался насчет хавбека Николо Дзаньоло.

"Николо раньше не так хорошо мыслил тактически, но теперь он чаще находится в правильных позициях в правильное время.

У него огромный талант. На мой взгляд, он может стать лучшим игроком в Италии", – заявил Фонсека.

Добавим, 20-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 16 матчах, в которых забил 4 гола.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Николо Дзаньоло
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Источник:
Football Italia
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