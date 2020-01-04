Паулу Фонсека: У Дзаньоло есть все, чтобы стать лучшим игроком Италии

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказался насчет хавбека Николо Дзаньоло.

"Николо раньше не так хорошо мыслил тактически, но теперь он чаще находится в правильных позициях в правильное время.

У него огромный талант. На мой взгляд, он может стать лучшим игроком в Италии", – заявил Фонсека.

Добавим, 20-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 16 матчах, в которых забил 4 гола.