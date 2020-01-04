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Паулу Фонсека: У Дзаньоло есть все, чтобы стать лучшим игроком Италии
Наставник римлян поделился мыслями о молодом полузащитнике
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказался насчет хавбека Николо Дзаньоло.
"Николо раньше не так хорошо мыслил тактически, но теперь он чаще находится в правильных позициях в правильное время.
У него огромный талант. На мой взгляд, он может стать лучшим игроком в Италии", – заявил Фонсека.
Добавим, 20-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 16 матчах, в которых забил 4 гола.
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Источник:Football Italia
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