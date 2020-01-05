Новый рык Наполи. Дженнаро Гаттузо способен изменить команду

В сезоне 2018/19 "Наполи" обошёл "Интер" на два места и десять очков. И это при том, что практически провалил концовку, а болельщики протестовали со словами о "пути в никуда". Болельщики же "нерадзурри" остались довольны простым выходом в Лигу Чемпионов. Ныне расстояние между командами составляет шесть мест и 18 очков. Но уже в пользу "Интера". Главным образом - из-за развала неаполитанцев, в первом матче Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера оставившего трибуны "Сан-Паоло" на две трети пустыми. Да и персона самого наставника не вдохновила болельщиков. Впрочем, изменения уже заметны. И они могут проявиться уже завтра в матче против того же "Интера".

Свой на Юге

Увольнение Карло Анчелотти было оправданным. Болельщики "Наполи" уже весной что-то чувствовали. Чувствовали и игроки, осенью просившие тренера о более интенсивных тренировках. А семь матчей подряд без побед и худший старт сезона в десятилетии не оставляли особого выбора. Слишком мягкий Карло не приспособился ни к горячему югу страны, ни к взбалмошному президенту клуба Аурелио Де Лаурентису. Не остановил бунт игроков, пытаясь угодить всем. Практически поссорился с капитаном Лоренцо Инсинье. Избрал неподходящую тактическую схему 4-4-2 и научил команду лишь банальным забросам с фланга. Проще говоря - провалился во всех аспектах управления командой.

Но почему его заменил именно Дженнаро Гаттузо? Неопытный тренер, в Серии А тренировавший лишь "Милан". И не сумевший вывести его в Лигу Чемпионов. Его полтора года в стане "россонери" запомнились ссорами с прессой и своими же игроками, часто примитивной игрой, поздними заменами, безграничным доверием разочаровывающим игрокам. Его "Милан" упорно разыгрывал мяч коротким пасом от своих ворот, часто теряя его, выдавал четыре матча подряд без забитых мячей (впервые за 35 лет), в атаке зависел от индивидуальных действий. Что может дать такой тренер команде, обладающей великолепным атакующим потенциалом, но потерявшей яркость?

Первый ответ на первый вопрос предыдущего абзаца прост. Дешевизна. Рино получит всего 750 тысяч евро, в восемь раз меньше, чем Антонио Конте в "Интере". В случае невыхода в Лигу Чемпионов его контракт разрывается. Таким образом, Де Лаурентис может спокойно искать постоянного звёздного тренера. Впрочем, есть и другие ответы. В отличие от Анчелотти, Дженнаро южанин, бурный уроженец бурной Калабрии. Сын рыбака, над простотой которого партнёры по команде часто подтрунивали. Да и сам он умеет смеяться над собой. И признает, что думает на своем калабрийском диалекте, а лишь затем переводит на итальянский язык. Процесс, знакомый носителям неаполитанского диалекта.

Ringhio Starr

Гаттузо - энергичный боец. Он призывал выходить на матчи в боевых шлемах, с кинжалом в зубах либо как "11 бешеных собак", постоянно говорит о grinta. Характер Ringhio, что означает "рык", отлично описывает открытое письмо самого Анчелотти, написанное к окончанию карьеры игрока. "Мой воин! Ты никогда не сдаешься. Никогда не остаёшься с чистой футболкой, никогда не отказываешься от боя. Всегда будишь тех, кто заснул. Ты не одарён технически, но я никогда не встречал такого бойца как ты. Причем твой особый талант - умение передать эту боевитость другим". Этот талант ныне особо нужен в среде апатичных деморализованных игроков. Прежде всего их нужно расшевелить.

Характер Рино уже видят и в "Наполи". Де Лаурентис отмечает тяжёлую работу и огромное желание человека, которого сразу же назвал Ringhio Starr. "Я был сразу же поражён его характером. Он любит работать на поле. Надеюсь, игроки понимают, что должны следовать за ним. Уверен, что его работа и единство принесут нам светлое будущее". Фернандо Льоренте заявляет: "Мы сразу же почувствовали его голод и нацеленность". Алекс Мерет согласен: "Уже за два первых дня он передал нам столько огня и интенсивности". Аркадиуш Милик отмечает ясность идей Дженнаро. А спортивный директор Кристиано Джунтоли считает его тренерский опыт в низших лигах полезным именно сейчас.

Новый тренер и вправду сразу же развил полные обороты. Он нагружает игроков на тренировках, как они просили, бегает вместе с ними, его непрекращающиеся крики слышны за пределами тренировочной базы. Он уже переговорил с лидерами команды (они же лидеры бунта) и получил их поддержку. При этом Дженнаро призывает игроков не бояться ошибаться, действовать проще, тяжело работать. И открыто называет текущее восьмое место позором. А проблем не боится. "Я знаю, где я и как этот город дышит футболом. Я из города на море и не боюсь ничего. Хотя и здесь море больше и нужно уметь справляться с ним. Даже в нынешней ситуации Лига Чемпионов - не мечта, а цель".

Дотронуться до душ

И даже в плане игры и результата Гаттузо есть что предложить. Он умеет начинать спурты и собирать очки. Уже отыгрывал с "Миланом" восемь очков отставания от четвёртого места за 50 дней. С семью победами, двумя ничьими и всего четырьмя пропущенными в девяти матчах. В итоге до него не хватило лишь одного очка. По очкам, набранным в целом в его каденцию, "россонери" уступили лишь "Ювентусу" и "Наполи". А еще он не любит схему 4-4-2 и любит схему 4-3-3. Именно это Де Лаурентис назвал главной причиной назначения. И игроки открыто выражают радость по поводу возвращения к схеме, которая, как они считают, подходит им гораздо больше. К схеме времен Маурицио Сарри.

"Наполи" не безнадежен. Первое место в лиге по владению мячом, второе - по присутствию в штрафной соперника. Нужно лишь кое-что изменить. "Эта команда на 99 процентов соответствует моей философии, моему стилю. Мы должны вернуться к яркой игре, прославившей "Наполи", много владеть мячом. Сбросить тревогу и играть свободно. И найти баланс. Прежде всего баланс. Мы должны найти тишину и в то же время решительность и интенсивность". И, разумеется, Гаттузо много говорит и о психологии: "Я хочу дотронуться до их душ, добраться до них. Я работаю только так. Возможно, некоторым игрокам не нравится, что я кричу 24 часа в сутки. Но это мой путь. Я проникну в головы игроков".

Кое-что изменилось

Первые три тайма каденции Гаттузо не удались. Грубейшая ошибка и пропущенный от "Пармы" (1:2) уже в дебюте, ужасные удары по воротам, неспособность перекрыть соперника в центре поля, еще один пропущенный в добавленное время. А "Сассуоло" просто издевался над "Наполи", оставив его с одним ударом по воротам за сорок минут. Тем не менее, и тогда были видны более умная игра, атаки и с флангов, и через центр, смещения вингеров в штрафную, подключения защитников. А во втором тайме второго матча появились скорость, давление, креатив как в лучшие времена. Первый гол принесли представители худшей линии команды - опорники Аллан и Зелински. А победу в добавленное время - замены.

"Мы еще не выздоровели. Игроки не привыкли быть в такой ситуации. Но они уже написали важные главы в истории "Наполи". И у них есть все для того, чтобы вернуться". Действительно есть. При желании, уже появившемся. Уже практически ушедшие из клуба Мертенс и Кальехон возглавили штурм ворот "Сассуоло", создали гол и могут в итоге остаться. Идут переговоры о контракте и с Зелински, Миликом и Максимовичем. Весьма близок к приходу в клуб опорник Станислав Лоботка, по стилю отлично подходящий Гаттузо. Возможны и другие усиления. А тяжёлая работа тренера над деталями и фундаментом должна помочь.

Ведь лидеру лиги по ударам в каркас ворот часто не хватало совсем немного. Деталей.

Разумеется, шансы ликвидировать 11 очков отставания от "Ромы" невелики. Ныне об этом лучше не думать. Нужно сосредоточиться на ежедневной работе и ближайших матчах. А они непросты. После "Интера" ожидают "Лацио", "Фиорентина" и "Ювентус". Слишком рано для нового тренера. С другой стороны, успешный очковый улов в таких матчах способен запустить камбек. Нужны реализация и баланс. И, как говорит Де Лаурентис, терпение, стальные нервы и холодная голова. "Жаль, что мы начинаем с нуля. Но не без энтузиазма". Так что в Неаполе "Интеру" придется немало страдать.

Фото - Dazn, Modenaindiretta, Il Mattino