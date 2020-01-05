IZ back. Милан - Сампдория. Анонс и прогноз матча

6 января. 16:00. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

Первый матч "Милана" после катастрофы в последнем туре 2019-го года уже был любопытным. А подписание Златана Ибрагимовича вывело его на уровень ажиотажа, о котором во встречах команд из второй десятки лиги обычно и не мечтают. Ибра уже обещает работать, страдать и сделать все для того, чтобы вытащить команду из ямы. А его главный тренер Стефано Пиоли уже ожидает появления на поле "воина, лидера с огромным ощущением ответственности и страсти, столпа атаки". Он верит в то, что швед быстро вернёт настоящий "Милан", который, по словам Стефано, исчез в Бергамо. Сумеет ли кризисная "Сампдория" помешать этому?

Лучшего средства забыть о позорном окончании 2019-го года нельзя было и придумать. Все мысли причастных к "Милану" ныне заполонило возвращение лучшего бомбардира команды в 2010-2019 годах - 56 голов, из них 42 в лиге. Фестиваль Ибрагимовича захлестнул и болельщиков, угрожающих завтра установить второй показатель посещаемости домашнего матча лиги в сезоне (более 61 658). И специалистов. Все безапелляционно утверждают, что Ибра поднимет "Милан", вытряхнет из партнёров по команде апатию и заставит их бороться до конца. А также будет забивать. Тренер "Сампдории" Клаудио Раньери также уверен в этом: "Сразу же противостоять Златану - худшее начало года".

Виновник торжеств также полон энтузиазма. Он заявляет, что в полном порядке, знает, что делать, ставит самому себе большие цели и желает изменить команду. Причем считает, что время для исправления ситуации есть, поскольку "сезон - это марафон, а не спринт". Уверяет, что за полгода докажет, что заслужил остаться еще на год, и не "потому что просто Златан". И обещает, что заставит тяжело работать и себя, и партнёров по команде. "В свое время "Милан" вернул мне радость футбола после "Барселоны". Это мой дом. Мое физическое состояние изменилось и я не могу играть как десять лет назад. Но настрой и уверенность в себе все те же. Я заставлю болельщиков прыгать вновь".

Такие слова - как бальзам на душу. Впрочем, за фестивалем не стоит забывать о состоянии команды. Она лишь 11-ая в лиге в 14-ти очках от четвёртого места, предпоследняя по голам не с пенальти, одна из худших по различным атакующим показателям. В Бергамо две недели тому потерпела свое крупнейшее поражение за 20 лет - 0:5. Причем "Аталанта" даже не особо напрягалась. Пиоли заявлял, что его игроки будто видели друг друга впервые. А один из его боссов Звонимир Бобан резонно призывает не забывать о том провале и "не прятаться за очень широкие плечи Златана". Хотя и рассчитывает на помощь "уникального" игрока и человека. Даже с Иброй "Милан" остается кризисным.

"Сампдория" также страдает. Клаудио Раньери сумел вытащить ее из комы на 17-ое место, добыл три победы в шести первых матчах. По пропущенным в первых девяти матчах с ним (9) "Дория" шла второй в лиге. А в десятом уступила лишь феноменальному полёту и удару головой Криштиану Роналду. Команда Раньери идеально "засушила" матчи с "Ромой" и "Аталантой" и почти идеально - с "Ювентусом", выиграла дерби. Однако все еще крайне слаба и неизысканна в атаке (как и "Милан"), крайне мало владеет мячом и недобирает очки. "Блучеркьяти" проиграли три из последних четырех матчей. Речь о настоящем аутсайдере, о медленной кризисной команде. То есть - о вкусной жертве для Ибры.

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Кадры

Ранее сообщалось, что Ибрагимович будет готов играть лишь через полторы недели. Однако ныне ожидается его выход в "старте" уже завтра. Вместо Кшиштофа Пьонтека, на счету которого лишь один гол с игры. Сусо, Чалханоглу и наиболее атакующий из опорников Бонавентура будут ассистировать. Следует отметить, что до Бергамо у них это получалось неплохо - "Милан" добыл семь очков в трех матчах и создавал довольно много. На левый фланг обороны возвращается после дисквалификации лучший бомбардир команды Тео Эрнандес. А правее должен выйти Калабрия. Возможен и выход думающего об уходе Лукаса Пакеты в центре поля. Запасные опорник и защитник Билья и Дуарте травмированы.

В "Сампдории" точно будет одно изменение - центральный защитник Алекс Феррари вылетел из-за тяжёлой травмы. Зато ведущие опорники Экдаль и Виейра возвращаются. Как и правый защитник Берешински, отсутствовавший почти два месяца. Потому опытный Мурильо сможет отойти с фланга обороны на место Феррари. Схема 4-4-2 сохранится, но неизвестно, кто выйдет в атаке. Рамирес и Капрари выглядели против "Ювентуса" получше, чем Квальярелла и Габбьядини - в предыдущих матчах. Джанлука даже забил. Однако ныне он дисквалифицирован. А Фабио и Маноло готовы играть.

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Бонавентура, Сусо, Ибрагимович, Чалханоглу

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Мурильо, Колли, Мурру, Депаоли, Экдаль, Виейра, Линетти, Квальярелла, Рамирес

Прогноз: Милан - Сампдория 2:1

В последних шести очных матчах команды одержали по три победы. Причем "Сампдория" побеждала и в Милане. И здесь она будет играть в любимый футбол Раньери - от обороны. И здесь способна "засушить" игру, как отлично умеет. Тренер "просто" требует сохранить холодные головы на бурном "Сан-Сиро" и сыграть как против "Ювентуса". Его команда способна на такое. И все же кажется, что фестиваль Златана должен начаться и на футбольном поле. Ставим на трудную победу "Милана" и на гол Ибры.