Маурицио Сарри: У Де Лигта был сложный период, прежде всего, из-за травм

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями насчет игры туринцев в обороне накануне матча с "Кальяри".

"Когда команда пропускает голы, в этом не всегда есть вина защитников. Думаю, что мы недостаточно поддерживали линию обороны, так что мы поработали над движением полузащитников»

У де Лигта был сложный период, в том числе потому, что у него были травмы плеча и приводящей мышцы. Он много играл и боролся с проблемами. Учитывая, что Демирал здоров, мы дадим Маттейсу отдохнуть", - сказал Сарри.