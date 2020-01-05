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Маурицио Сарри: У Де Лигта был сложный период, прежде всего, из-за травм
Наставник туринцев поделился мнением о игре "Юве" в обороне
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями насчет игры туринцев в обороне накануне матча с "Кальяри".
"Когда команда пропускает голы, в этом не всегда есть вина защитников. Думаю, что мы недостаточно поддерживали линию обороны, так что мы поработали над движением полузащитников»
У де Лигта был сложный период, в том числе потому, что у него были травмы плеча и приводящей мышцы. Он много играл и боролся с проблемами. Учитывая, что Демирал здоров, мы дадим Маттейсу отдохнуть", - сказал Сарри.
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Источник:Calciomercato
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