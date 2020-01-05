Италия
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Брешия - Лацио 1:2. Видеообзор матча
Иммобиле вырывает победу для "орлов"
Вашему вниманию видеообзор матча 18-го тура Серии А "Брешия" - "Лацио.
Брешия. "Марио Ригамонти"
"Брешия" - "Лацио" 1:2
Голы: Балотелли 18 - Иммобиле 42 (пен.), 90+1
Удаление: Чистана 40 (Б, прямая красная)
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