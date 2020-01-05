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Брешия - Лацио 1:2. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Иммобиле вырывает победу для "орлов"

Брешия - Лацио 1:2. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 18-го тура Серии А "Брешия" - "Лацио.

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Лацио" 1:2

Голы: Балотелли 18 - Иммобиле 42 (пен.), 90+1

Удаление: Чистана 40 (Б, прямая красная)

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Брешия (Брешия)
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