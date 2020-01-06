Первая встреча сумасшедших. Наполи - Интер. Анонс и прогноз матча

6 января. 21:45. Серия А. Неаполь. "Сан-Паоло"





В последние годы "Наполи" и "Интер" разделяла пропасть. Первый был "второй силой" Серии А, для второго попадание в Топ-4 было сродни Скудетто. В нынешнем сезоне команды обменялись местами. Миланцы идут наравне с "Ювентусом", а неаполитанцы даже не близки к Топ-6 и чувствуют окончание эры. Тем не менее, в одном матче последние все еще способны переиграть кого угодно. В том числе и соперника, часто устающего и сдающего в креативе. В любом случае, первая встреча в тренерской карьере очень похожих по характеру "сумасшедших" Антонио Конте и Дженнаро Гаттузо должна быть вдвойне сумасшедшей.



Если бы не автогол Педро Обьянга в добавленное время - настроение в "Наполи" было бы на порядок хуже. Тогда Гаттузо начал бы свою серию без побед после семиматчевой своего предшественника Карло Анчелотти. Даже после этого гола новый наставник заявил, что команда еще не излечена, вновь говорил о психологических проблемах, о нервах, о неумении игроков бороться во время кризиса. А первый тайм с одним ударом по воротам "Сассуоло" за сорок минут назвал позорным. Он все еще ищет баланс. И опорников, отвечающих его стилю. Настоящей "шестерки" у него все ещё нет.



Тем не менее, гол и окончание ужасной серии состоялись. Более того, во втором тайме будто вернулся прежний "Наполи" - интенсивный, креативный, давящий. А игроки и президент Аурелио Де Лаурентис восхищаются работоспособностью и мотивацией Рино. Тренер постоянно кричит на тренировках. Говорит о желании вернуть традиционный яркий футбол команды с владением мячом. И проникнуть в головы игроков. Он пытается снять с них напряжение и в то же время добавить амбициозности. И, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки. Даже игроки, желавшие уйти, заговорили о новых контрактах. "Наполи" начал работать.



В "Интере" тяжело работают с лета. Например, по общему пробегу игроков команда Конте первая в лиге. Что, разумеется, никого не удивляет. Удивляет очковый улов, причем самого Конте и функционеров клуба, не ожидавших, что будут идти наравне с "Ювентусом" и опережать "Наполи" на 18 очков. Постоянные жалобы тренера на травмы и короткую скамейку, разговоры о "чрезвычайной ситуации", его ссоры с прессой, сумасшедшая самоотдача игроков и бомбардирские подвиги Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку (20 голов на двоих) - из этих кирпичиков сложена команда бойцов и победителей.



Правда, в случае неудачи в последнем матче года и "нерадзурри" могли занервничать. Хмурые 0:0 с "Ромой" и потеря преимущества над "Фиорентиной" на 92-ой минуте вместе с вылетом из Лиги Чемпионов от второго состава "Барселоны" вызвали волну критики и мандража. Однако 4:0 над последней командой лиги "Дженоа", причем без особых усилий, вернули уверенность в себе. Да и Конте признает, что режим ЧП и его "поджоги" выжимают из игроков лучшее. В чем очень похож на Гаттузо. Обоих обвиняют в том, что они просто мотиваторы без умения строить игру. И оба отвечают на такое резко.

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Кадровые проблемы "Наполи" в центре обороны велики. Калиду Кулибали и Никола Максимович травмированы, Луперто также под вопросом. Неужели придется вновь смещать в центр обороны правого защитника Ди Лоренцо, уже игравшего на четырёх позициях? В атаке потерян Дрис Мертенс, изменивший течение двух предыдущих матчей. Придется полагаться на Милика, Кальехона и одного из наиболее критикуемых игроков в команде - капитана Инсинье либо рекордного трансфера Лосано. Зато в центре поля уже здоров Руис, а Аллан и Зелински организовали гол в ворота "Сассуоло". Слабейшая линия команды просыпается?



В "Интере" как раз все вернулись. И сенсация начала сезона Стефано Сенси, и его коллега по амплуа Николо Барелла, и дисквалифицированные против "Дженоа" Мартинес и Брозович. Даже Алексис Санчес вернулся. Травмирован лишь правый латераль Д'Амброзио. Но и ему замена есть. Кандрева и Лазаро поборются за его место. Бираги и Асамоа - за место левого латераля. Диего Годин обойдёт молодого Бастони в центре обороны. А в центре поля есть ещё и Весино с Валеро, прикрывавшие в последнее время при травмах.



"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Руи, Аллан, Зелински, Руис, Кальехон, Милик, Инсинье



"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, Де Фрай, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Сенси, Бираги, Л. Мартинес, Лукаку





Прямая речь





Дженнаро Гаттузо , главный тренер "Наполи": "Если мы будем играть так же позорно, как и против "Сассуоло" в первом тайме - будут серьёзные проблемы. Нам нужно отличное выступление против одной из наиболее физически мощных и сильных характером команд лиги. Нужно уметь страдать под давлением, перекрывать поле. И не паниковать. Нужно вернуть энтузиазм и страсть на в последнее время морозный стадион... Я вижу влияние Конте, они и борются за каждый мяч, и играют качественно. В предыдущем сезоне такого не было, так что все комплименты ему".



Антонио Конте , главный тренер "Интера": "Я знаю, насколько силён "Наполи". А с Гаттузо он даже более настроен на борьбу. Лишь Рино может передать такую страсть своей команде. Я вижу в нем ту же страсть, что и в себе. Мы оба работали вначале в низших лигах и за границей, на что не все готовы. Потому я его очень уважаю. Его результаты в "Милане" недооценивают... Мы только начали свой путь и строим фундамент по кирпичику. И сократить путь невозможно. Но успех в Неаполе добавит нам веру в себя".





Прогноз: Наполи - Интер 1:1





Очные матчи очень часто удивляли. В последних четырех состоялись по одной победе и две ничьи 0:0. Причем "Интер" победил при расистском скандале, стычках болельщиков и голе в добавленное время. А "Наполи" отомстил в мае 4:1 над яростно борющимся за Топ-4 соперником. Потому и здесь фаворита практически нет. Все же команда Гаттузо играет дома, талантлива, поборется. А команда Конте в пяти матчах против Топ-8 лиги одержала лишь две тяжелейшие победы. Ожидаем активное владение мячом хозяевами, их провалы в обороне, опаснейшие контратаки гостей и голы на последних минутах. И ничью.