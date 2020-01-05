Стефано Пиоли: У Милана еще есть 21 матч в чемпионате, чтобы изменить сезон

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями накануне поединка с "Сампдорией" в рамках 18-го тура Серии А.

"Мы набрали слишком мало очков на "Сан-Сиро". Пришло время изменить это. У нас есть 21 матч в чемпионате, чтобы изменить сезон, который сегодня не кажется хорошим. Мы постараемся сделать это, начиная с завтрашнего дня.

Ибра хорошо проявил себя в первые дни работы с командой. Он очень внимательный и любопытный. Ибрагимович – необычный игрок. Даже сегодня после тренировки он последним покинул раздевалку.

Златан прибыл в "Милан" с большим желанием доказать, что он чемпион. Он вызван на матч. Да, он провел последнюю официальную игру более двух месяцев назад, но он в заявке, так что может сыграть", – рассказал Стефано Пиоли.