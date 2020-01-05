  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Стефано Пиоли: У Милана еще есть 21 матч в чемпионате, чтобы изменить сезон
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефано Пиоли: У Милана еще есть 21 матч в чемпионате, чтобы изменить сезон

Италия
(1 голосов)

Наставник "россонери" высказался перед матчем с "Сампдорией"

Стефано Пиоли: У Милана еще есть 21 матч в чемпионате, чтобы изменить сезон
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями накануне поединка с "Сампдорией" в рамках 18-го тура Серии А.

"Мы набрали слишком мало очков на "Сан-Сиро". Пришло время изменить это. У нас есть 21 матч в чемпионате, чтобы изменить сезон, который сегодня не кажется хорошим. Мы постараемся сделать это, начиная с завтрашнего дня.

Ибра хорошо проявил себя в первые дни работы с командой. Он очень внимательный и любопытный. Ибрагимович – необычный игрок. Даже сегодня после тренировки он последним покинул раздевалку.

Златан прибыл в "Милан" с большим желанием доказать, что он чемпион. Он вызван на матч. Да, он провел последнюю официальную игру более двух месяцев назад, но он в заявке, так что может сыграть", – рассказал Стефано Пиоли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефано Пиоли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...