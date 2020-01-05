Италия
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Балотелли снова стал автором первого гола десятилетия в чемпионате Италии
Первым в прошлой декаде в Серии А также забил "Супер-Марио"
В рамках 18-го тура Серии А "Лацио" вырвал победу у "Брешии" на выезде.
Первый гол в матче забил форвард хозяев Марио Балотелли. Итальянец пробил вратаря с угла вратарской на 18-й минуте встречи.
Это гол стал первым в текущем десятилетии в Серии А.
Примечательно, что первый гол в прошлой декаде в чемпионате Италии также забил Балотелли - тогда нападающему было 19 лет, Марио в составе "Интера" забил единственный победный гол в ворота "Кьево".
Вашему вниманию видео гола
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Комментарии (2)
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Харьковчанин (Харків)
06.01.2020 в 00:03
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Wreck (Киев)
06.01.2020 в 01:06
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