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Балотелли снова стал автором первого гола десятилетия в чемпионате Италии

Италия
(1 голосов)

Первым в прошлой декаде в Серии А также забил "Супер-Марио"

Балотелли снова стал автором первого гола десятилетия в чемпионате Италии
Новина українською

В рамках 18-го тура Серии А "Лацио" вырвал победу у "Брешии" на выезде.

Первый гол в матче забил форвард хозяев Марио Балотелли. Итальянец пробил вратаря с угла вратарской на 18-й минуте встречи.

Это гол стал первым в текущем десятилетии в Серии А.

Примечательно, что первый гол в прошлой декаде в чемпионате Италии также забил Балотелли - тогда нападающему было 19 лет, Марио в составе "Интера" забил единственный победный гол в ворота "Кьево".

Балотелли снова стал автором первого гола десятилетия в чемпионате Италии - изображение 1

Вашему вниманию видео гола

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В статье: Марио Балотелли Серия А Лацио (Рим) Брешия (Брешия)
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Комментарии (2)
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Харьковчанин (Харків)
06.01.2020 в 00:03
Цікаво, хто перший пустив цю маячню про початок десятиріччя? Я думав ще на т.н. міленіум усі засвоїли що десятиріччя закінчується цифрою з нулем на кінці, а починається відповідно першим роком.
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Wreck (Киев)
06.01.2020 в 01:06
Значит ты неправильно думал.
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