Балотелли снова стал автором первого гола десятилетия в чемпионате Италии

В рамках 18-го тура Серии А "Лацио" вырвал победу у "Брешии" на выезде.

Первый гол в матче забил форвард хозяев Марио Балотелли. Итальянец пробил вратаря с угла вратарской на 18-й минуте встречи.

Это гол стал первым в текущем десятилетии в Серии А .

Примечательно, что первый гол в прошлой декаде в чемпионате Италии также забил Балотелли - тогда нападающему было 19 лет, Марио в составе "Интера" забил единственный победный гол в ворота "Кьево".

Вашему вниманию видео гола