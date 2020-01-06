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Как Белотти волков Фонсеки скрутил. Рома – Торино 0:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Андреа on fire

Как Белотти волков Фонсеки скрутил. Рома – Торино 0:2. Обзор матча и видео голов
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Форвард гостей весь матч терроризировал хозяев: нападающий уже на первых минутах угодил в штангу, затем чуть не оформил голевую передачу на партнера, после чего заставил вратаря перевести мяч в перекладину. И все-таки, дважды попытки переросли в качество – в концовках обоих таймов. Сначала Андреа нанес сокрушительный удар в ближний угол, расстреляв голкипера, а затем не сплоховал с точки. Прекрасный перформанс Белотти и невнятная игра "Ромы" – со всеми попытками "волков" распечатать ворота "Торино" уверенно справлялся Сиригу.

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Италии "Рома" – "Торино".

Рим. "Стадио Олимпико".

"Рома" – "Торино" 0:2

Голы: Белотти (45+2; 86, с пенальти)

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В статье: Рома (Рим) Торино (Турин) Андреа Белотти
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