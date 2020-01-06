Серия А. В Апеннинском дерби вновь нет победителя

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Орсолини 90+4 - Бенасси 28

"Болонья" не побеждала в Апеннинском дерби в последних десяти матчах, добыв в них лишь три очка. С другой стороны, нечасто в последние десятилетия она подходила к матчу в гораздо лучшем состоянии, чем "Фиорентина". 2019-й год "россоблу" закончили тремя победами в четырех матчах (в том числе и над "Аталантой") и в Топ-10 лиги. "Фиалки" же не побеждали в семи подряд. Однако приняли меры, сменив главного тренера Винченцо Монтеллу на специалиста по вытаскиванию команд за уши через борьбу и оборону Джузеппе Якини. И уже в первом его матче чуть не состоялась победа в таком стиле.

"Болонья" владела мячом более 70-ти процентов игрового времени. Но была задушена в стиле Якини и не создала почти ничего. Даже пробивала по воротам до перерыва лишь трижды. "Фиорентина" атаковала еще реже, но нашла свой гол. При розыгрыше штрафного игнорируемый Монтеллой Бенасси отлично пробил слета с 17-ти метров. Да и выход Кьезы на Скорупски в чуть более смелом со стороны гостей втором тайме был убойным. Лукаш спас. А другой польский вратарь - Драговски - отбил два опасных удара Сансоне и удар Бани в упор. Спас хозяев лишь невероятный штрафной удар Орсолини на 94-ой минуте - с фланга под перекладину в ближнем углу.

Благодаря этой ничьей, третьей подряд в дерби, "Болонья" возвращается на десятое место. А "Фиорентина" продлевает безвыигрышную серию до восьми матчей.