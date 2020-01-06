Серия А. Реабилитация Ювентуса, феерия Аталанты, Милану даже Златан не помог

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри" 4:0

Голы: Криштиану Роналду 49, 68 (пен.), 82, Игуаин 81

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Демираль, Сандро, Рабио, Пьянич, Матюиди (Джан 83), Рэмзи (Коста 80), Дибала (Игуаин 70), Криштиану Роналду

"Кальяри": Ольсен, Каччаторе (Фараго 61), Валюкевич, Клаван, Лука Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива 85), Рог, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри 80)



Предупреждения: Рабио 41 - Жоао Педро 47

Из-за плохого окончания 2019-го года с поражениями от "Лацио" в лиге и Суперкубке "Ювентус" был просто обязан начать 2020-й мощно. И было неясно, подходящий ли соперник для такого "Кальяри". С одной стороны, сарды побеждали лишь однажды в последних пяти матчах лиги, дважды подряд упускали результат в концовке, из 17-ти последних очных матчей проиграли "Юве" 14 с тремя ничьими. С другой стороны, они все еще сенсация лиги, идут шестыми и играли на равных со всеми грандами. Переиграв "Наполи" и "Аталанту" и не проиграв "Роме". Оказали серьёзное сопротивление в первом тайме и здесь. Но в итоге сами развалились.

Первый тайм чемпион выиграл по ударам по воротам со счетом 10:1, владел мячом почти в два раза больше. Но эта статистика обманчива. Да, атака гостей не существовала. Зато их оборона против медленного темпа розыгрышей, банальных навесов с фланга и выстрелов Рэмзи издали держалась без проблем. Даже с дебютантом Серии А центральным защитником Валюкевичем в стартовом составе. Реально опасным был лишь удар головой Демираля после подачи углового - перекладина спасла.

Второй тайм начинался так же. Но вдруг спокойная оборона гостей слишком успокоилась. Самоубийственно против Криштиану Роналду. Португалец перехватил пас Клавана Валюкевичу, обошёл Ольсена и впервые забил в пятом матче Серии А подряд. Почти сразу же Робин чудом совершил тройной сейв от Дибалы, рикошета от своего и отскока в воздух. Симеоне сумел ответить ударом головой, вытащенным Щесны. Но чемпион, как и до перерыва, держал игру в руках. А вскоре Дибала серией финтов заработал пенальти, снявший все вопросы. Игуаин после паса КриРо и сам он при выходе один-на-один лишь добивали.

Серьёзная заявка чемпиона, всегда проводящего вторую часть сезона гораздо сильнее, чем первую. И отличная реабилитация за поражение в Суперкубке.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сампдория" 0:0

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Крунич (Пакета 85), Беннасер, Бонавентура (Леао 55), Сусо, Пьонтек (Ибрагимович 55), Чалханоглу



"Сампдория": Аудеро, Берешински, Шабо, Колли, Мурру, Торсби, Виейра, Линетти, Рамирес (Депаоли 30, Янкто 41), Габбьядини, Квальярелла (Экдаль 85)

Предупреждения: Крунич 12 - Депаоли 40, Торсби 68, Колли 70, Берешински 78, Линетти 90+1

Даже сумасшедший фестиваль вокруг Златана Ибрагимовича не заставил болельщиков "Милана" забыть об окончании предыдущего года. На трибунах "Сан-Сиро" были видны баннеры с напоминанием о 0:5 в Бергамо. Этот позор нужно было смыть победой над "Сампдорией", проигравшей три из четырёх своих предыдущих матчей. Но и здесь ожидали подводные камни. При Клаудио Раньери "Дория" - одна из лучших в лиге по пропущенным, отчаянно борется со всеми, легко остановила "Аталанту" и "Рому" и чуть не остановила "Ювентус". В Милане она также была в порядке, должна была забивать. И в итоге добыла справедливую ничью.

70 процентов владения мячом "Миланом" были не менее обманчивы, чем 65 - "Ювентуса". "Сампдория" в первом тайме не думала об атаке, но защищалась без проблем. Хозяева просто беспомощно перекатывали мяч, а единственным опасным моментом в первом тайме был случайный навес Эрнандеса в стойку. Окончание тайма, в котором Пьонтек и Бонавентура помешали друг другу пробить головой, было красноречивым. Как и свист болельщиков при свистке на перерыв. А во втором тайме Габбьядини не использовал два убойнейших момента, второй - уже после выхода шведа на поле. Непонятно, как Доннарумма и защитники отбились.

Выход Ибры и Рафаэля Леао постепенно изменил игру. Давление хозяев усилилось. Причем швед отнюдь не пытался решить все в одиночку, а искал партнёров по команде, работал в подыгрыше. Также нанес удар головой (по центру, Аудеро был там). Португалец играл еще активнее. Даже выскочил один-на-один (неточно). Проснулись и Сусо с Чалханоглу. Испанец после паса Златана вошёл в штрафную. Но и он не попал, пробив плохо и вызвав свист болельщиков. А генуэзцы с помощью замен сумели снизить давление в концовке. Потому свист с трибун прозвучал и после финального свистка арбитра.

Недостаточно резкий и слишком щедрый на передачи в этом матче Ибра еще и понял, с кем имеет дело. Если судить по выражению его лица. С командой, совершенно не случайно не забившей в третьем матче подряд. У него еще много работы. И над собой, и над партнерами по команде.

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Парма" 5:0

Голы: Гомес 12, Фройлер 34, Гозенс 42, Иличич 59, 71

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Гомес (Малиновский 78), Иличич (А. Траоре 84), Муриэль (Д. Сапата 72)

"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Алвеш, Д. Пеццелла, Эрнани, Грасси (Бругман 78), Барилла, Спрокати (Инглезе 46), Кулушевски, Куцка (Лаурини 67)

Предупреждения: Фройлер 70 - Барилла 8, Д. Пеццелла 27, Куцка 57, Эрнани 71

"Аталанта" начала 2020-й год так же, как и закончила 2019-ый. Причем это вовсе не было самим собой разумеющимся. Да, "Парма" из-за травм и дисквалификаций вынуждена была поставить в центр атаки опорника Куцку. Но как раз в обороне почти все были на местах. А лишь одно поражение в последних семи матчах лиги и победы над "Наполи" и "Сампдорией" в двух последних выездах позволяли ей надеяться на успех в Бергамо. Однако хозяева "Гевисс Стадиум" ныне настолько уверены в себе, что вряд ли их способен кто-то удержать.

Капитан Алехандро Гомес начал "пушкой" с 20-ти метров, Иличич дважды заставил вратаря тяжело работать. За первые 30 минут состоялись десять ударов по воротам Сепе. А вторые начались со "стенки" Фройлера с Гомесом. Гозенс завершил тайм точным ударом после отскока. А во втором тайме два отличных удара удались Иличичу. 46 забитых мячей в 18-ти матчах - рекорд лиги последних 60-ти лет. А четвертое место на расстоянии лишь одного очка. Кто готов поставить против "Богини"?