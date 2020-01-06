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Малиновский и Ибрагимович начинают свои матчи Серии А в запасе

Италия
(1 голосов)

Футболисты скорее всего выйдут на поле во втором тайме

Малиновский и Ибрагимович начинают свои матчи Серии А в запасе
Новина українською

Сегодня проходят матчи 18-го тура Серии А.

"Аталанта" принимает на своем поле "Парму". Украинский полузащитник клуба из Бергамо Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных.

"Милан" дома играет с "Сампдорией". Новая-старая звезда "россонери" Златан Ибрагимович также остался в запасе с первых минут.

Ожидается, что оба футболиста появяться на футбольном поле во вторых таймах своих матчей.

За ходом матчей чемпионата Италии следите с помощью наших онлайн-текстовых трансляций.

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В статье: Златан Ибрагимович Аталанта (Бергамо) Парма (Парма) Серия А Руслан Малиновский Сампдория (Генуя) ФК Милан
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
06.01.2020 в 17:20
Короче Малиновский не стартовый состав.
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