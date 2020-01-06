Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский и Ибрагимович начинают свои матчи Серии А в запасе
Футболисты скорее всего выйдут на поле во втором тайме
Сегодня проходят матчи 18-го тура Серии А.
"Аталанта" принимает на своем поле "Парму". Украинский полузащитник клуба из Бергамо Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных.
"Милан" дома играет с "Сампдорией". Новая-старая звезда "россонери" Златан Ибрагимович также остался в запасе с первых минут.
Ожидается, что оба футболиста появяться на футбольном поле во вторых таймах своих матчей.
За ходом матчей чемпионата Италии следите с помощью наших онлайн-текстовых трансляций.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
06.01.2020 в 17:20
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...