Малиновский и Ибрагимович начинают свои матчи Серии А в запасе

Сегодня проходят матчи 18-го тура Серии А.

"Аталанта" принимает на своем поле "Парму". Украинский полузащитник клуба из Бергамо Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных.

"Милан" дома играет с "Сампдорией". Новая-старая звезда "россонери" Златан Ибрагимович также остался в запасе с первых минут.

Ожидается, что оба футболиста появяться на футбольном поле во вторых таймах своих матчей.

За ходом матчей чемпионата Италии следите с помощью наших онлайн-текстовых трансляций.