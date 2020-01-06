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Ибрагимович вышел на поле в матче с Сампдорией

Италия
(2 голосов)

Швед заменил Кшиштофа Пёнтека

Ибрагимович вышел на поле в матче с Сампдорией
Новина українською

В рамках 18-го тура Серии А "Милан" принимает "Сампдорию".

Форвард "россонери" Златан Ибрагимович вышел на футбольное поле на 55-й минуте матча. Шведский нападающий заменил польского форварда Кшиштофа Пёнтека.

Ибрагимович вышел на поле в матче с Сампдорией - изображение 1

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Сампдория (Генуя) Милан (Италия)
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