Италия
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Ибрагимович вышел на поле в матче с Сампдорией
Швед заменил Кшиштофа Пёнтека
В рамках 18-го тура Серии А "Милан" принимает "Сампдорию".
Форвард "россонери" Златан Ибрагимович вышел на футбольное поле на 55-й минуте матча. Шведский нападающий заменил польского форварда Кшиштофа Пёнтека.
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