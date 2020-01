Луис Суарес признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге

Форвард "Барселоны "Луис Суарес стал лучшим футболистом чемпионата Испании в декабре 2019-го года.

В последнем месяце прошлого года уругвайский нападающий забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 5 матчах Ли Лиги.

В матче последнего тура испанского первенства против "Эспаньола" 32-летний Суарес также записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу.

The @FCBarcelona striker is the #LaLigaSantander Player of the Month for December. ???????? pic.twitter.com/UPuGdnFZDU