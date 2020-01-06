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Луис Суарес признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге
Уругваец набрал 9 очков по системе гол+пас в 5 матчах
Форвард "Барселоны "Луис Суарес стал лучшим футболистом чемпионата Испании в декабре 2019-го года.
В последнем месяце прошлого года уругвайский нападающий забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 5 матчах Ли Лиги.
В матче последнего тура испанского первенства против "Эспаньола" 32-летний Суарес также записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу.
???? @LuisSuarez9 ????— LaLiga (@LaLigaEN) January 6, 2020
The @FCBarcelona striker is the #LaLigaSantander Player of the Month for December. ???????? pic.twitter.com/UPuGdnFZDU
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