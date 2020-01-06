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Луис Суарес признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге

Италия
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Уругваец набрал 9 очков по системе гол+пас в 5 матчах

Луис Суарес признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге
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Форвард "Барселоны "Луис Суарес стал лучшим футболистом чемпионата Испании в декабре 2019-го года.

В последнем месяце прошлого года уругвайский нападающий забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 5 матчах Ли Лиги.

В матче последнего тура испанского первенства против "Эспаньола" 32-летний Суарес также записал на свой счет забитый мяч и голевую передачу.

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В статье: Луис Суарес Барселона Ла Лига
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