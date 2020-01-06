Роналду оформил первый хет-трик за Ювентус в Серии А

В матче 18-го тура Серии А "Ювентус" дома разгромил "Кальяри" 4:0.

Три гола в составе туринцев забил форвард Криштиану Роналду. Португалец отметился забитыми мячами с игры на 49-й и 82-й минутах, а также реализовал пенальти на 67-й минуте.

Примечательно, что это первый хет-трик 34-летнего нападающего за "Юве" в чемпионате Италии. Ранее Роналду забивал трижды в одной игре в футболке "старой синьори" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов прошлого сезона против мадридского "Атлетико".