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Де Росси принял решение завершить карьеру футболиста
Ещё один чемпион мира уходит с футбола
Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэль Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру.
Контракт итальянца с аргентинским клубом истекает в июне, но 36-летний хавбек принял решение "повесить бутсы на гвоздь".
Де Росси сообщил об своем решении родственникам и улетел обратно в Аргентину, чтобы решить все вопросы и расторгнуть контракт.
Сообщается, что Даниэль возможно вернеться в Рим и займет руководящую должность в "Роме".
В составе римлян итальянец завоевал два Кубка Италии и Суперкубок Италии. А в составе национальной сборной Де Росси стал чемпионом мира в 2006-м году и выходил с командой в финал Евро-2012.