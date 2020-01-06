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Де Росси принял решение завершить карьеру футболиста

Италия
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Де Росси принял решение завершить карьеру футболиста
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Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэль Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру.

Контракт итальянца с аргентинским клубом истекает в июне, но 36-летний хавбек принял решение "повесить бутсы на гвоздь".

Де Росси сообщил об своем решении родственникам и улетел обратно в Аргентину, чтобы решить все вопросы и расторгнуть контракт.

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Сообщается, что Даниэль возможно вернеться в Рим и займет руководящую должность в "Роме".

В составе римлян итальянец завоевал два Кубка Италии и Суперкубок Италии. А в составе национальной сборной Де Росси стал чемпионом мира в 2006-м году и выходил с командой в финал Евро-2012.

Де Росси принял решение завершить карьеру футболиста - изображение 2

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В статье: Даниэле Де Росси Бока Хуниорс (Аргентина) Рома (Рим)
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Источник:
Gianluca Di Marzio
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