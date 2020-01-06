Де Росси принял решение завершить карьеру футболиста

Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэль Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру.

Контракт итальянца с аргентинским клубом истекает в июне, но 36-летний хавбек принял решение "повесить бутсы на гвоздь".

Де Росси сообщил об своем решении родственникам и улетел обратно в Аргентину, чтобы решить все вопросы и расторгнуть контракт.

Сообщается, что Даниэль возможно вернеться в Рим и займет руководящую должность в "Роме".

В составе римлян итальянец завоевал два Кубка Италии и Суперкубок Италии. А в составе национальной сборной Де Росси стал чемпионом мира в 2006-м году и выходил с командой в финал Евро-2012.