Серия А. Наполи - Интер 1:3. За явным преимуществом

Неаполь. "Сан-Паоло"

"Наполи" - "Интер" 1:3

Голы: Милик 39 - Лукаку 15, 32, Л. Мартинес 62

"Наполи": Мерет, Хюсай (Лосано 81), Ди Лоренцо, Манолас, Руи, Аллан, Зелински, Руис (Льоренте 84), Кальехон, Милик, Инсинье

"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, Де Фрай, Кандрева, Брозович, Гальярдини (Барелла 56), Весино (Сенси 73), Бираги, Л. Мартинес, Лукаку (Валеро 88)

Предупреждения: Кандрева 29, Барелла 61, Сенси 83, Шкриньяр 83

Опираясь на два матча "Интера" из последних трех без побед, лишь две его победы в пяти матчах против Топ-8 лиги и 22 года без побед на "Сан-Паоло" "Наполи" надеялся удивить одного из лидеров Серии А. Лоренцо Инсинье даже считал, что этот матч может реанимировать его команду. А его наставник Дженнаро Гаттузо - вернуть огонь на морозный стадион. Впрочем, клубный кошмар и еле-еле прерванную серию из восьми матчей без побед невозможно сразу смыть. Ни сменой тренера и тяжёлой работой и криками на нескольких тренировках, ни желанием и скоростью. "Адзурри" сегодня просто гораздо слабее "нерадзурри". Во всех смыслах и линиях.

Матч начался весьма динамично, без центра поля, девятью ударами по воротам за 16 минут. Хозяева обстреливали издали, Милик головой не попал, Инсинье отпустил мяч при выходе один-на-один. А гости искали Мартинеса и Лукаку. И в итоге Ромелу сам нашёл. После потери Ди Лоренцо он прошел метров 60 и отлично пробил. Далее "Интер" сумел оставить "Наполи" без ударов по воротам в течение 15-ти минут. В позиционной атаке "везувиани" выглядели беспомощно. А "змеи" заставили Мерета отбивать мощные удары и головой после углового (Весино), и в контратаке (Мартинес и Лукаку). Мяч от бельгийца Алекс пропустил между ногами.

В эти минуты "Наполи" казался командой двумя уровнями ниже, чувствовал себя разозленным и униженным. Потому взвинтил темп и попытался переломить ход игры. Получилось. Ханданович чуть не выпустил мяч в ворота после "стенки" и "пушки" Инсинье. Милик головой с шести метров попал в Руи. А еще до удара поляка сработала комбинация времен Маурицио Сарри - Зелински забросил слева, Кальехон забежал и прострелил справа, а Милик замкнул. Во втором тайме хозяева также немало старались, двигались быстрее, забрасывали в штрафную. Но качества им явно не хватало. В том числе и в обороне, ведь Манолас просто подарил мяч Лаутаро при "кроссе".

"Наполи" старался и далее, штрафной Инсинье отразила перекладина, Ханданович еле потащил удар Зелински. Но это была агония. "Интер" добыл первую победу в Неаполе в 21-ом веке и достойно ответил на 4:0 "Ювентуса" над "Кальяри". Мартинес и Лукаку вышли на 30 голов вместе во всех турнирах. Оборона справилась без вроде бы ведущих игроков - Година, Д'Амброзио, Асамоа. А соперник? Он не оправдается даже потерями Максимовича, Кулибали и Дриса Мертенса. Он просто недостаточно силён. Гаттузо предстоит тяжелейшая работа по возвращению команды в Топ-6. А борьба за Скудетто и вовсе космически далека.