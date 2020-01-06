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Милан - Сампдория 0:0. Ибра не спас. Видеообзор матча
Выход Ибрагимовича - самое интересное событие матча
Вашему вниманию видеообзор матча 18-го тура Серии А "Милан" - "Сампдория".
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Сампдория" 0:0
"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Крунич (Пакета 85), Беннасер, Бонавентура (Леао 55), Сусо, Пьонтек (Ибрагимович 55), Чалханоглу
"Сампдория": Аудеро, Берешински, Шабо, Колли, Мурру, Торсби, Виейра, Линетти, Рамирес (Депаоли 30, Янкто 41), Габбьядини, Квальярелла (Экдаль 85)
Предупреждения: Крунич 12 - Депаоли 40, Торсби 68, Колли 70, Берешински 78, Линетти 90+1