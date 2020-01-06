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Милан - Сампдория 0:0. Ибра не спас. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Выход Ибрагимовича - самое интересное событие матча

Милан - Сампдория 0:0. Ибра не спас. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 18-го тура Серии А "Милан" - "Сампдория".

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сампдория" 0:0

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Крунич (Пакета 85), Беннасер, Бонавентура (Леао 55), Сусо, Пьонтек (Ибрагимович 55), Чалханоглу

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Шабо, Колли, Мурру, Торсби, Виейра, Линетти, Рамирес (Депаоли 30, Янкто 41), Габбьядини, Квальярелла (Экдаль 85)

Предупреждения: Крунич 12 - Депаоли 40, Торсби 68, Колли 70, Берешински 78, Линетти 90+1

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Милан (Италия)
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