Златан Ибрагимович: Я хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать как бог

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мыслями после ничьи с "Сампдорией" в матче 18-го тура Серии А.

"Я ощущал много адреналина, эмоций и чувств, которые были со мной в течение девяти или десяти лет. Взаимопонимание с болельщиками остается прекрасным и придает мне сильную мотивацию. Я хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать как бог перед трибуной.Вы могли заметить, что команде не хватает уверенности и агрессии в реализации, поэтому мы не так эффективны.

Нам нужно понять, что делать, чтобы добиться лучшего от этой команды. Я здесь уже четыре дня и постараюсь сделать все возможное, чтобы "Милан" снова заиграл. В команде есть определенный недостаток веры.

Я пытался объяснить Леау, какие движения ему нужно делать, все это растет из опыта. Болельщики недовольны, мы должны продолжать работать и думать позитивно, хоть в данный момент результаты и не лучшие, нужно помучиться", – поделился Златан Ибрагимович.