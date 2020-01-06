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Стефано Пиоли: Милан имел огромное преимущество по ходу матча, но не хватило качества

Италия
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Наставник "россонери" прокомментировал нулевую домашнюю ничью

Стефано Пиоли: Милан имел огромное преимущество по ходу матча, но не хватило качества
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями после домашней ничьи с "Сампдорией" в матче 18-го тура Серии А.

"Очевидно, что мы хотели выиграть и возобновить чемпионат с победы, но мы не справились с задачей, и это разочаровывает нас.

Мы имели огромное преимущество по ходу поединка, и по моим подсчетам сделали более 70 пасов в их штрафной, но нам не хватало качества. Когда у тебя в арсенале не хватает аккуратности при игре в пас, то ты не можешь выиграть матч или же создать голевой момент.

Нам нужно ожидать большего от всех игроков "Милана". Я думаю, статистика покажет, что точность наших передач сегодня составила более 70 процентов. И в долгосрочной перспективе это будет иметь значение. Нам нужна была эта победа, и жаль, что мы ее не добились".

Также наставник "россонери" прокомментировал выход на поле Златана Ибрагимовича.

"Что касается Златана, то он оказал положительное влияние на игру. Он принес в нашу игру характер. Я думаю, что мы еще не привыкли видеть в чужой штрафной столь физически сильного игрока, поэтому ему не хватало верховых подач, особенно в концовке встречи".

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Сампдория (Генуя) Милан (Италия)
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Источник:
football-italia.net
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