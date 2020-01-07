Прагматичность взяла верх. Наполи – Интер 1:3. Обзор матча и видео голов

Матч, полностью оправдывающий звание центрального в 18 туре Серии А. Подопечные Гаттузо выглядели достаточно неплохо, вскружили голову сопернику с помощью незамысловатых комбинаций на полуфлангах, но этого было мало. Гости оказались намного прямолинейнее и спокойнее: Лукаку методично взял свое (один раз – не без помощи вратаря). Милик с помощью качественного розыгрыша немного сократил отставание в первом тайме, но во второй половине встречи Мартинес установил окончательные цифры на табло, позволив гостям победить в Неаполе впервые с 1997 года. Важно отметить Хандановича: наряду с Ромелу и Лаутаро, Самир – один из главных механиков в гоночной команде Конте. Пока болид "нерадзурри" продолжает нестись вперед, но хватит ли харизмы лишь некоторых топ-исполнителей в команде, чтобы оказать сопротивление "Ювентусу"? Пока "Интер" опережает "бьянконери" по дополнительным показателям…

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Италии "Наполи" – "Интер".

Неаполь. "Сан-Паоло".

"Наполи" – "Интер" 1:3

Голы: Милик (39) – Лукаку (15, 32), Мартинес (62)