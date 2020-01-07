Без ''если бы''. Итоги 18-го тура Серии А

Брешия - Лацио 1:2

СПАЛ - Эллас Верона 0:2

Дженоа - Сассуоло 2:1

Рома - Торино 0:2

Болонья - Фиорентина 1:1

Аталанта - Парма 5:0

Ювентус - Кальяри 4:0

Милан - Сампдория 0:0

Лечче - Удинезе 0:1

Наполи - Интер 1:3

Теоретически, первый тур Серии А в 2020-ом году мог бы сложиться иначе. Если бы "Наполи" и "Кальяри" не привезли себе голы, "Рома" лучше распорядилась тремя десятками ударов по воротам "Торино", "Брешия" продержалась чуть дольше, а арбитр матча "Дженоа" - "Сассуоло" просмотрел видео. Если бы ажиотаж вокруг возвращения Златана Ибрагимовича в Италию материализовался и непосредственно на футбольном поле. Впрочем, в итоге все сложилось логично, так, как и ожидалось.

Мощь лидеров

Вроде бы в Неаполе все могло повернуться в другую сторону. Ди Лоренцо мог не упасть и не начать первый голевой прорыв Лукаку. Вратарь Мерет мог не пропустить между ногами при втором прорыве. Манолас мог не подарить мяч Лаутаро Мартинесу. А Инсинье - Хандановичу при выходе один-на-один. Штрафной Лоренцо мог попасть не в перекладину, а чуть ниже. А Кулибали и Дрис Мертенс могли быть здоровыми. Дженнаро Гаттузо говорил о лучшем матче в его каденции, о трех "автоголах" на ровном месте. Статистика говорит о существенном преимуществе хозяев и по ударам по воротам, и по владению мячом. Никаких претензий по желанию "везувиани" играть и побеждать.

Но на самом деле в таком матче победа "Интера" логична. "Наполи" как клуб и команда лишь пытаются выбраться из-под развалин, в отличие от растущего небоскреба соперника. Он просто явно отстает в развитии. Гаттузо отмечает огромные проблемы с перекрытием центра поля, розыгрышем мяча от обороны и психологией на "морозном" по настроению "Сан-Паоло". "Мы не случайно не побеждали дома с октября". Гости предложили хозяевам удобный для последних футбол - открытый, без центра поля. И если уж в таком победили, прервав 22-летнюю серию без побед в Неаполе... Причем обычно перекрывали свою штрафную без особых проблем.

Более высокое качество Лукаку и Мартинеса, уже вышедших на 30 голов во всех турнирах, бросалось в глаза. Ромелу и вовсе после одного гола в пяти матчах лиги включил режим монстра и забил четыре в двух. Как и более высокая уверенность защитников в себе. Конте также говорил о рискованности его высокого прессинга, об оставленных разрывах, о стиле игры, подходящем сопернику. И потому остался доволен такой победой, добавляющей уверенности в себе. Да еще и успел резко ответить Фабио Капелло, заявившему, что "Интер" играл от обороны. На самом деле "Интер" играл очень умно и мощно. И достаточно ярко. Как претендент на Скудетто.

В Турине также мог быть другой результат. Все еще сенсация сезона "Кальяри", боровшийся абсолютно на равных со всеми грандами, уверенно защищался в первом тайме. Его наставник Роландо Маран до перерыва не видел шансов фаворита забить. А второй тайм сарды даже начали увереннее, согласно желанию тренера добавить в работе с мячом. Но в итоге привезли себе гол и почти мгновенно развалились. Можно списать поражение на дебютанта Серии А защитника Валюкевича, пас на которого перехватил Криштиану Роналду, на Рога, с ненужным привезенным пенальти. На Наингголана, еще в первом тайме ужасно пробившего с отличной позиции.

Но и здесь итог на самом деле был неминуем.

Маурицио Сарри не случайно доволен постоянством и организованностью. "45-тиминутные удачные отрезки в этом матче выросли до 80-минутного". И вправду, с абсолютным доминированием чемпиона как в первом тайме опасные моменты и ошибки соперника рано или поздно пришли бы. Тем более - при такой форме Криштиану Роналду. Португалец впервые в Италии забил в пятом матче подряд, впервые в Италии сделал хет-трик. Он уже забыл о ноябрьском кризисе. Пауло Дибала по-прежнему хорош. А Гонсало Игуаин вновь усилил игру выходом на замену. Этот "Юве" еще не блестящий, но уже мощный.

Характер теневого лидера

Ожидаемым получился и матч в Брешии. Хозяева добыли семь очков в четырех матчах и были готовы к борьбе. "Лацио" в предыдущих трех гостевых матчах вырывал победу лишь после 88-ой минуты, потому мог завязнуть и ныне. Тем более - без своего лучшего ассистента Луиса Альберто. Отошедший на его позицию Хоакин Корреа просто не понимал, что там делать. Чиро Иммобиле слаб уже почти месяц. А Марио Балотелли начал нынешнее десятилетие Серии А так же, как и предыдущее - голом. Наставник "орлов" Симоне Индзаги даже не слишком удивился такой медленной и беззубой игре во втором тайме против десятерых соперников.

Тем не менее, девятая победа подряд в лиге во второй раз в истории клуба состоялась. И 12-ый матч с как минимум двумя забитыми впервые в истории лиги после 1948-го года. После "Гранде Торино". А также лучший голевой улов одного человека (Иммобиле, 19) в истории лиги после 1959-го года. Лидерство по голам в последние 15 минут матчей (12) ожидаемо укрепилось. Кризисный Чиро исполнил слабо и пенальти, и удар после скидки Кайседо. Но дважды попал. Да еще и заработал этот пенальти и удаление пасом пяткой. "Мы страдали более, чем обычно, но верили до конца". Команда автора этих слов Индзаги нашла кладезь характера. Чемпионского характера.

Кладезь голов

"Аталанта" же нашла кладезь голов. Никто в истории лиги не забил в первых 18-ти турах 48. Из них десять состоялись в двух последних матчах. Даже седьмая команда лиги, уступившая лишь однажды в семи предыдущих матчах, была разорвана без вопросов. Наставник "Пармы" Роберто Д'Аверса признал, что игры в Бергамо не было с первой и до последней секунды. "Такую "Аталанту" невозможно остановить ни техникой, ни тактикой. Они были везде". А его коллега Джан Пьеро Гасперини пытался уверить всех, что идеальной игры не существует. После такого матча ему никто не поверил. Бергамцы просто в монструозной форме!

Плата за изучение

На звание и лучшей команды тура, и его разочарования ныне было немало претендентов. В том числе и неожиданных. После 22-ух очков из 27-ми возможных поражение "Ромы" дома от "Торино" было трудно ожидать. Уж казалось, что кризисные команды подопечные Паулу Фонсеки научились переигрывать. "Торо" в предыдущих двух турах умудрился упустить 3:0 против "Вероны" и проиграть дома последней команде лиги СПАЛ. А "Роме" в Риме проиграл девять матчей подряд с 27-ю пропущенными. И именно такая команда в такой момент остановила сильного соперника, вспомнив о своем статусе грозы грандов. Несмотря на 31 удар по воротам Сиригу.

Фонсеке также было трудно объяснить поражение. Португалец отказался назвать игру плохой. Вместе с тем, он заявил, что "мы могли играть еще 90 минут и все же не забили бы". Последние пасы и удары постоянно подводили. Не мог особо объяснить результат и Вальтер Маццарри. "С нами уже происходило все, что угодно. Здесь мы компенсировали предыдущие потери". Хотя одно объяснение он нашел. "Настоящий воин. Он несет наш флаг. Лишь нужно всегда сохранять этот настрой". Речь об Андреа Белотти, авторе мощнейшего удара под перекладину и двух ударов в каркас ворот. Именно он переиграл и Эдина Джеко, и Криса Смоллинга.

Как раз "Милан" в списке разочарований не впервые. Он в такой ситуации, что вынужден считать Златана Ибрагимовича Мессией. 38-летний швед и вправду в итоге способен многим помочь. Но ведь не в первом своем матче в Серии А за 2794 дня. Вчера он вышел на замену, усилил игру. Однако при этом выглядел сырым, недостаточно резким. Да и слишком щедрым на передачи, оставшись лишь с одним ударом по воротам за 35 минут. Наставник Стефано Пиоли объяснил: "Игроки не привыкли к такому присутствию в штрафной, потому недостаточно искали его "кроссами". Нужно еще изучить его".

А что кроме Ибры? Немного. "Милан" остается с тремя матчами подряд без забитых, с унынием в атаке и дырами в центре поля. Тяжело раненным 0:5 в Бергамо. 70 процентов владения мячом до перерыва остались совершенно бесполезными. Свист в адрес команды повторялся не раз. Легкие прорывы "Сампдории" после перерыва должны были обеспечить ей голы. А в концовке матча она спокойно избежала штурма. Пиоли поставил простой диагноз: "Нет качества, нет уверенности в себе". Златан подтвердил, говоря о недостатке агрессии и эффективности. Застрявший в болоте середняк.

Поддавки ниже пятого места

Похоже, за Топ-4 ныне борются лишь пять команд. А за 6-7 места - никто. "Кальяри" и "Парма" слишком легко и быстро развалились. Первые уже с пятью из шести последних матчей без побед. Д'Аверса призывает вторых уяснить свое настоящее измерение. "Наполи" привез поражение, "Милан" сделал мало для победы. "Болонья" не смогла переиграть дома "Фиорентину", сменившую тренера после семи матчей без побед подряд. Несмотря на 71 процент владения мячом. Амбициозные "фиалки" пропустили на 94-ой минуте. "Сассуоло" во второй раз подряд уступил в концовке. А "Торино"? Это тот самый "Торино", занимавшийся глупостями в предыдущих турах.

К аутсайдерам на этот раз также накопились претензии. СПАЛ по всем статьям уступил дома "Вероне" с ее 35-летним бомбардиром Джампаоло Паццини, до этого не выходившим в стартовом составе. "Брешия" могла и не привезти себе удаление, могла и выдержать примитивные наскоки соперника. "Сампдория" могла забить в Милане. "Лечче" вновь мало создал и безвольно проиграл дома из-за гола на 88-ой минуте. А драматичная победа "Дженоа" в первом матче ее нового главного тренера Давиде Николы? Здесь бурные довольно справедливые претензии о "скандальном" пенальти (чистая симуляция) и голе Пандева (похоже, фол в атаке) выражали соперники.

Радость и горе на обочине

И в радости, и в горе своих команд украинцы остались на обочине. Гасперини говорил о том, что из "старта" "Аталанты" некого выбивать. Он имел в виду Деяна Кулушевски, проданного в "Ювентус". Но это касается и Руслана Малиновского. Гол блестящим дальним ударом и ассист "стенкой" Алехандро Гомеса, красивый дубль Йосипа Иличича, возвращение Дувана Сапаты, отличная работа всех опорников - где здесь найти свое место? Из "старта" "Лечче", побеждавшего лишь однажды в последних 12-ти матчах и ни разу с начала сезона дома, нужно выбивать всех. Но и оставшийся вчера в запасе Евгений Шахов предыдущими шансами не воспользовался.

Лучшие игроки тура - Алехандро Гомес ("Аталанта") и Ромелу Лукаку ("Интер"). Главные монстры

Прорыв тура - Криштиану Роналду ("Ювентус"). Первый хет-трик в Серии А

Разочарование тура - "Рома". Вдруг споткнулась

Лучший вратарь тура - Сальваторе Сиригу ("Торино"). Стена

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Интер"). Победа на классе в Неаполе

Фото - Ansa.it, AP, Usatoday, Si.com, Atalanta.it