  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милинкович-Савич - игрок месяца в Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милинкович-Савич - игрок месяца в Серии А

Италия
(1 голосов)

Справедливо, что награду получил игрок римского клуба

Милинкович-Савич - игрок месяца в Серии А
UA-Футбол
Новина українською

Римский "Лацио" прекрасно провел последний месяц в чемпионате Италии. Потому неудивительно, что их футболист стал лучшим по итогам декабря.

Сергей Милинкович-Савич провел за это время четыре игры, в которых отметился одним голом и результативным пасом. Также он провел полный матч за Суперкубок Италии.

Напомним, что в прошлом месяце "Лацио" выиграл каждый свой поединок, а также разбил "Ювентус" в матче за Суперкубок. Сейчас подопечные Индзаги уверенно идут на третьем месте.

Летом Сергей Милинкович-Савич был близок к переходу в "ПСЖ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...