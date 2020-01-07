Милинкович-Савич - игрок месяца в Серии А

Римский "Лацио" прекрасно провел последний месяц в чемпионате Италии. Потому неудивительно, что их футболист стал лучшим по итогам декабря.

Сергей Милинкович-Савич провел за это время четыре игры, в которых отметился одним голом и результативным пасом. Также он провел полный матч за Суперкубок Италии.

Напомним, что в прошлом месяце "Лацио" выиграл каждый свой поединок, а также разбил "Ювентус" в матче за Суперкубок. Сейчас подопечные Индзаги уверенно идут на третьем месте.

Летом Сергей Милинкович-Савич был близок к переходу в "ПСЖ".