Италия
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Райола хочет устроить полузащитника МЮ в Серии А
Агент знает свое дело
Совсем недавно Джесси Лингард стал клиентом Мино Райолы. Агент сразу взялся за свою привычную работу.
По данным сайта Sport Italia, он хочет устроить Лингарда в один из клубов Серии А. Один из главных претендентов - "Милан".
Прошедший год англичанин провел на очень слабом уровне - он не сделал ни одного результативного действия. Если он продолжит играть в подобном стиле, то рискует пропустить Евро-2020.
Напомним, что другой клиент Райолы Поль Погба также может вернуться в Серию А.
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