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Райола хочет устроить полузащитника МЮ в Серии А

Италия
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Агент знает свое дело

Райола хочет устроить полузащитника МЮ в Серии А
UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно Джесси Лингард стал клиентом Мино Райолы. Агент сразу взялся за свою привычную работу.

По данным сайта Sport Italia, он хочет устроить Лингарда в один из клубов Серии А. Один из главных претендентов - "Милан".

Прошедший год англичанин провел на очень слабом уровне - он не сделал ни одного результативного действия. Если он продолжит играть в подобном стиле, то рискует пропустить Евро-2020.

Напомним, что другой клиент Райолы Поль Погба также может вернуться в Серию А.

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Милан
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