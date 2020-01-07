Райола хочет устроить полузащитника МЮ в Серии А

Совсем недавно Джесси Лингард стал клиентом Мино Райолы. Агент сразу взялся за свою привычную работу.

По данным сайта Sport Italia, он хочет устроить Лингарда в один из клубов Серии А. Один из главных претендентов - "Милан".

Прошедший год англичанин провел на очень слабом уровне - он не сделал ни одного результативного действия. Если он продолжит играть в подобном стиле, то рискует пропустить Евро-2020.

Напомним, что другой клиент Райолы Поль Погба также может вернуться в Серию А.