Конте: Лукаку – отстой. Пусть все и дальше так говорят

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Интер" в гостях обыграл "Наполи" (1:3). Одним из героев встречи стал автор дубля Ромелу Лукаку. После поединка журналисты в студии спросили у алленаторе "нерадзурри", в лучшей ли сейчас своей форме бельгиец? Цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.

"Лукаку – отстой (улыбается). Я слышал, что все так говорят, верно? Ну и хорошо, пусть продолжают – это отлично на нас сказывается. Он может играть лучше. Я всегда говорил, что он и Лаутаро Мартинес – неграненые алмазы, я всегда хотел видеть бельгийца в своих командах – в Турине и Лондоне. Сейчас мы работаем над их прогрессом".

Лукаку сыграл в 18 матчах Серии А в этом сезоне (14 голов и одна результативная передача). Победа над "Наполи" позволила "нерадзурри" сохранить первое место по дополнительным показателям. Форвард переехал в Милан из Манчестера за 65 миллионов евро.