Италия
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Лацио оштрафован на 20 тысяч евро из-за проявлений расизма во время матча с Брешиа
Брешиа в последних матчах не раз сталкивалась с проявлением расизма
"Лацио" оштрафован на 20 тысяч евро, сообщает Football Italia.
Бело-голубые были наказаны за поведение болельщиков во время матча 18-го тура серии А против "Брешии" (2:1).
Напомним, что во время матча фанаты римского клуба оскорбляли форварда соперников Марио Балотелли по расовому признаку. Из-за этого матч на некоторое время прерывался.
Ранее аналогичный инцидент произошел во время матча "Брешии" с "Вероной".
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