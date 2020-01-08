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Лацио оштрафован на 20 тысяч евро из-за проявлений расизма во время матча с Брешиа

Италия
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Брешиа в последних матчах не раз сталкивалась с проявлением расизма

Лацио оштрафован на 20 тысяч евро из-за проявлений расизма во время матча с Брешиа
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"Лацио" оштрафован на 20 тысяч евро, сообщает Football Italia.

Бело-голубые были наказаны за поведение болельщиков во время матча 18-го тура серии А против "Брешии" (2:1).

Напомним, что во время матча фанаты римского клуба оскорбляли форварда соперников Марио Балотелли по расовому признаку. Из-за этого матч на некоторое время прерывался.

Ранее аналогичный инцидент произошел во время матча "Брешии" с "Вероной".

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В статье: Марио Балотелли Лацио (Рим) Брешиа (Брешиа) Лацио
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