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Наполи в ближайшее время оформит переходы двух хавбеков

Италия
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Один играет за Сельту, а второй - за РБ Лейпциг

Наполи в ближайшее время оформит переходы двух хавбеков
Новина українською

"Наполи" планирует усилиться двумя игроками в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттер"-аккаунте.

По информации источника, неаполитанский клуб приобретёт полузащитника "Сельты" Станислава Лоботку за € 20 млн. Испанский клуб уже одобрил этот трансфер. Футболист подпишет контракт с "Наполи" до 2024 года, зарплата игрока составит почти € 2 млн в год.

Также "Наполи" в ближайшее время оформит переход хавбека "РБ Лейпциг" Диего Демме за € 10 млн. Немецкий полузащитник будет зарабатывать € 1,7 млн в год. Сообщается, что завтра состоится медосмотр футболиста.

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В статье: Сельта (Виго) РБ Лейпциг Станислав Лоботка Диего Демме
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