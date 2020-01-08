Италия
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Нападающий Сассуоло получил двухматчевую дисквалификацию
Он оскорбил арбитра
Форвард "Сассуоло" Доменико Берарди получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает Football Italia.
Футболист наказан за оскорбление арбитра во время матча 18-го тура серии А с "Дженоа". На 90+7-й минуте он получил красную карточку, выразив недовольство действиями арбитра в нецензурной форме.
Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний итальянец провел 15 матчей за "Сассуоло" и забил восемь мячей при трех голевых передачах.
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