Мхитарян получил очередную травму в нынешнем сезоне

Официальный сайт "Ромы" объявил, что полузащитник Генрих Мхитарян получил очередную травму в этом сезоне. За шесть месяцев в клубе он провел лишь 11 матчей.

Армянский игрок долгое время набирал форму после повреждения правого бедра. Совсем недавно он полноценно вернулся в строй, но в игре с "Торино" получил травму левого бедра.

Степень тяжести повреждения остается неизвестной. Как и сроки возвращения игрока. В ближайших матчах он точно не сыграет.

Напомним, что "Рома" лишь арендовала Мхитаряна на один сезон, его контракт принадлежит "Арсеналу".