  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мхитарян получил очередную травму в нынешнем сезоне
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мхитарян получил очередную травму в нынешнем сезоне

Италия
(1 голосов)

Полузащитник не может выйти на свой обычный уровень

Мхитарян получил очередную травму в нынешнем сезоне
UA-Футбол
Новина українською

Официальный сайт "Ромы" объявил, что полузащитник Генрих Мхитарян получил очередную травму в этом сезоне. За шесть месяцев в клубе он провел лишь 11 матчей.

Армянский игрок долгое время набирал форму после повреждения правого бедра. Совсем недавно он полноценно вернулся в строй, но в игре с "Торино" получил травму левого бедра.

Степень тяжести повреждения остается неизвестной. Как и сроки возвращения игрока. В ближайших матчах он точно не сыграет.

Напомним, что "Рома" лишь арендовала Мхитаряна на один сезон, его контракт принадлежит "Арсеналу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...