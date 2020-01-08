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Рабио: Очень хорошо, что Ювентус сумел начать год с победы
Особенно после потерянного Суперкубка
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио дал свою оценку игры против "Кальяри". Напомним, что "зебры" разгромили соперник.
"Мы провели отличную игру. Очень важно было победить, учитывая, что в конце года мы упустили Суперкубок. Нам необходим был новый импульс.
Мне кажется, что я начинаю находить свою игру в клубе. У меня прекрасные товарищи в центре поля - Матюиди и Пьянич. Со временем я приспособлюсь к требованиям наставника", - приводит слова француза Juventus TV.
Ранее была информация, что Рабио может продолжить карьеру в АПЛ.