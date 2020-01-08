  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рабио: Очень хорошо, что Ювентус сумел начать год с победы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рабио: Очень хорошо, что Ювентус сумел начать год с победы

Италия
(1 голосов)

Особенно после потерянного Суперкубка

Рабио: Очень хорошо, что Ювентус сумел начать год с победы
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио дал свою оценку игры против "Кальяри". Напомним, что "зебры" разгромили соперник.

Читайте такжеСерия А. Реабилитация Ювентуса, феерия Аталанты, Милану даже Златан не помог

"Мы провели отличную игру. Очень важно было победить, учитывая, что в конце года мы упустили Суперкубок. Нам необходим был новый импульс.

Мне кажется, что я начинаю находить свою игру в клубе. У меня прекрасные товарищи в центре поля - Матюиди и Пьянич. Со временем я приспособлюсь к требованиям наставника", - приводит слова француза Juventus TV.

Ранее была информация, что Рабио может продолжить карьеру в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...