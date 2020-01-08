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Рома продлила контракт со вторым игроком за сутки

Италия
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Рома продлила контракт со вторым игроком за сутки
UA-Футбол
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Итальянская "Рома" продлила контракт с Брайаном Кристанте. Об этом всему миру сообщил официальный сайт "волков".

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Полузащитник защищает цвета римлян с 2018 года, проведя за этот период 54 матча.

Напомним, что вчера новый контракт подписал Александар Коларов.

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В статье: Рома (Рим) Брайан Кристанте
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