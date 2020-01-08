Повторяя путь Игуаина: ключевой игрок Наполи может перейти в Ювентус

Летом этого года у Дриса Мертенса заканчивается контракт с "Наполи". Пока что стороны никак не могут договориться о его продлении.

Как сообщает Calciomercato, этой ситуацией может воспользоваться "Ювентус". Чемпион Италии может провернуть свой короный ход и подписать игрока в качестве свободного агента.

Ранее бельгиец уже отказался переходить зимой в "Боруссию". Также у него было заманчивое предложение из Китая, однако оно было проигнорировано.

Напомним, что "Ювентус" уже подписал одного игрока. Речь идет о полузащитнике "Аталанты", который отправлен в аренду в "Парму".