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Повторяя путь Игуаина: ключевой игрок Наполи может перейти в Ювентус

Италия
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Болельщики такого могут не простить

Повторяя путь Игуаина: ключевой игрок Наполи может перейти в Ювентус
UA-Футбол
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Летом этого года у Дриса Мертенса заканчивается контракт с "Наполи". Пока что стороны никак не могут договориться о его продлении.

Как сообщает Calciomercato, этой ситуацией может воспользоваться "Ювентус". Чемпион Италии может провернуть свой короный ход и подписать игрока в качестве свободного агента.

Ранее бельгиец уже отказался переходить зимой в "Боруссию". Также у него было заманчивое предложение из Китая, однако оно было проигнорировано.

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Напомним, что "Ювентус" уже подписал одного игрока. Речь идет о полузащитнике "Аталанты", который отправлен в аренду в "Парму".

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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