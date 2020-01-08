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Повторяя путь Игуаина: ключевой игрок Наполи может перейти в Ювентус
Болельщики такого могут не простить
Летом этого года у Дриса Мертенса заканчивается контракт с "Наполи". Пока что стороны никак не могут договориться о его продлении.
Как сообщает Calciomercato, этой ситуацией может воспользоваться "Ювентус". Чемпион Италии может провернуть свой короный ход и подписать игрока в качестве свободного агента.
Ранее бельгиец уже отказался переходить зимой в "Боруссию". Также у него было заманчивое предложение из Китая, однако оно было проигнорировано.
Напомним, что "Ювентус" уже подписал одного игрока. Речь идет о полузащитнике "Аталанты", который отправлен в аренду в "Парму".