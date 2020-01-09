Рыцарь без страха и с упреками. К окончанию карьеры Даниэле Де Росси

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта называл его "бьющимся сердцем "Ромы". Марко Матерацци - настоящим человеком. Франческо Тотти - братом. И даже болельщики "Лацио" провожали его уход из стана злейшего врага большим баннером: "Салют Де Росси, яростному и несломленному врагу на поле". В понедельник он ушел из футбола как игрок. Остановившись на 64-ех голах и 54-ех ассистах в 622-ух матчах на клубном уровне, 21-ом голе и пяти ассистах в 117-ти матчах в сборной. Он останется одним из наиболее недооцененных игроков нашего поколения. Но, как заявил Паоло Мальдини, и одним из наиболее почитаемых.

Эталон "восьмерки"

Даниэле сменил несколько позиций. В детские годы он был форвардом, затем двигался по центральной оси к полузащитнику "box-to-box", последнему опорнику и даже центральному защитнику.

На первой позиции он играл слабо и нередко оставался в запасе. Даже при том, что его отец Альберто, игравший лишь в Серии С, более 20-ти лет тренировал в "Роме". Тем не менее, Де Росси-младший считает, что игра в центре атаки немало помогла ему. "Ты мало получаешь мяч, поэтому должен больше двигаться, думать, искать решения". Правда, молодежь запомнит его как "питбуля", играющего перед защитниками и выгрызающего мячи. Но прежде всего он - "восьмерка". Эталон "восьмерки".

Физически мощный, жесткий, трудолюбивый, выносливый, быстрый, мобильный, техничный, с ударом по воротам. Все - на высочайшем уровне. Полный набор. А главное - ум, нечеловеческое умение читать игру. Именно потому за ним постоянно охотились гранды Европы. Именно потому его сравнивали со Стивеном Джеррардом и Френком Лэмпардом. Паоло Росси считал его тем, кто делает разницу в сборной. Эусебио Ди Франческо не видел схему 4-3-3 без него. А Чезаре Пранделли, Карло Анчелотти, Роберто Манчини и Фабио Капелло называли его универсалом и одним из лучших полузащитников в мире. Последний "взял бы в свою сборную Англии двух итальянцев - его и Буффона".

Брутальный винтик

Сам Даниэле как раз считал своим кумиром более узкого специалиста. "Рой Кин - единственный, у кого я осмелился взять автограф. Даже у Марадоны боялся". Также он обожает фильм "Гладиатор". Потому и растил бородку как у героя Расселла Кроу. А одна из тату ДДР представляет собой предупреждающий дорожный знак с рисунком подката в ногу. Этот контраст между брутальностью, застенчивостью и скромностью придавал ему особый шарм. Как и любовь к чтению книг, театру, фолк-року. Мальдини называл его "независимой душой", делающей что хочет, и вместе с тем "капитаном на поле, лидером". То есть членом коллектива. Любопытный симбиоз.

Он не всегда был положительным героем. Таких и вовсе не бывает. А если есть - ищите подвох. Независимая душа желала "дать в морду тем, кто в раздевалке сидит в Instagram", называла некоторых журналистов "свиньями с микрофоном", на проект "паспортов болельщиков" реагировала так: "Не создавайте унизительные гетто для фанов. Лучше раздайте такие паспорта полицейским".

И, как и любой уважающий себя известный итальянец, он не избежал слухов о связях с мафией. Отец его первой жены был осужден за грабеж. Телефон самого Даниэле даже находился на прослушке во время следствия по делу столичной мафии. Но в итоге все обошлось.

В то же время, Де Росси - тот, кто положил свою медаль чемпиона мира в гроб умершего кладовщика сборной. Поздравлял игроков сборной Швеции в ее автобусе с победой и извинялся за освистывание ее гимна местными. И это после катастрофы невыхода своей сборной на Чемпионат Мира. Тот, кто сразу же признался арбитру на поле в голе рукой. И отказывался говорить о войне с "Лацио" и "Ювентусом", поскольку "в мире достаточно войн". И он знает себе цену. Стоит вспомнить об отказе выйти на замену против тех же шведов, поскольку "нам нужны голы, а не ничья". "Я не завидую тем, кто забил 300 мячей. Я не Месси, не могу выиграть матч в одиночку. Но я винтик, без которого все может рассыпаться".

Сердце "Ромы"

Ну и, разумеется, невозможно не отметить еще одну его грань. Пожалуй, главнейшую. Настолько безмерную и бесконечную любовь к "Роме", что его уход из клуба Corriere Dello Sport встретил заголовком "Разорванное сердце". Правда, в 1992-ом году девятилетний мальчик еще пожелал остаться в Остии, где рос, с друзьями. Но в 1994-ом уже отверг предложение "Лацио" и стал "волком". На 25 лет, хотя в расцвете сил мог играть где угодно (после отказа "Манчестер Сити" Роберто Манчини долго не разговаривал с ним) и выиграть много трофеев. Любовь всегда побеждала. Хотя он и знал, что навсегда останется с кличкой "будущий капитан". Поскольку Капитан и Император в "Роме" один.

Причем Де Росси отнюдь не завидовал Франческо Тотти, называл его братом и кумиром. "Я буду хвастаться внукам, что играл с ним. Кто еще больший символ клуба в футболе?". "Мне не нужна повязка для счастья. Достаточно быть символом клуба. Я - эгоист. Мне нужна "Рома". Она для меня намного важнее, чем я для нее. Я не могу жить без нее. Когда я был близок к уходу и каждый раз выходил на поле в ее футболке, думая, что он последний, меня охватывал ужас и я плакал. Если бы я перешел тогда в "Манчестер Юнайтед" - убил бы себя... "Рома" и я выбрали друг друга. И я бы почувствовал себя подонком, если бы играл за другой итальянский клуб. Потому я делал правильный выбор. 616 раз".

И даже когда ужас наступил, и он был второпях выброшен из клуба бездушными функционерами, думавшими лишь о деньгах и власти, он не нашел ни одного плохого слова в ответ. И пытался остановить бушевавших протестовавших болельщиков, уверенных в приходе конца света. "Никто не вечен, хотя о Тотти думали иначе. В 2017-ом году я не хотел, чтобы клуб потерял и его, и меня, потому остался. Но уже тогда подумал, что скоро моя очередь. Если бы я был директором, оставил бы такого игрока как я. Но ныне я призываю болельщиков сплотиться и думать о единственном, что имеет значение. О "Роме".

В нужное время в нужных местах

О личности и способностях Даниэле можно говорить гораздо больше, чем о его достижениях. Два Кубка и Суперкубок. Девять вторых мест "Ромы" за 17 лет и ни одного первого. Не помогали ни 24 матча подряд без поражений, ни 10 побед подряд на старте сезона, ни на 13 голов больше, чем у "Ювентуса". В сезоне 2009/10 не хватило двух очков.

Тем не менее, Де Росси побывал капитаном команды уже в 23-летнем возрасте, был признан лучшим молодым игроком 2006-го года в Италии, лучшим итальянским игроком в 2009-ом, лучшим спортсменом страны в 2011-ом. Был на обложке итальянской версии игры ФИФА-2009. Так что его важность понимали.

Главное - он являлся в важнейших матчах. Забивал "Интеру" в, пожалуй, лучшем матче "Ромы" в 21-ом веке (6:2 в финале Кубка). Забивал тем же "нерадзурри" в двух Суперкубках, в том числе и выигранном со счетом 1:0. Вывел команду в первый полуфинал Лиги Чемпионов за 34 года голом с пенальти и ассистом против "Барселоны" в матче исторического камбека - 3:0 после 1:4. А матч 1/8 финала турнира в сезоне 2018/19 в Порту и вовсе был показательным. В первом тайме он играл блестяще, а команда держала нужный результат. Но на второй капитан не вышел из-за травмы, и "Рома" пропустила дважды и вылетела.

В сборной он был еще заметнее. Четвертое место в истории по выступлениям, второе среди полузащитников - по голам. Шесть матчей с капитанской повязкой. Самый молодой игрок в заявке на Чемпионат Мира-2006 реализовал пенальти в серии в победном финале. Он получил звание игрока матча Италия - Франция на Евро-2008 (2:0, гол), выведшего "Скуадру Адзурру" из группы, впечатлял в матче 1/4 финала Евро-2012 Италия - Англия. Вошел в символическую сборную того турнира, в котором "адзурри" играли в финале.

И забивал либо ассистировал в каждом матче сборной на ЧМ-2010, оставшись одним из немногих светлых пятен в провальном турнире.

Под конец карьеры Даниэле сбылась еще одна его мечта. "Никто не понимает, что означает играть за "Боку Хуниорс" на "Бомбонере". Это еще более сумасшедшее место, чем "Рома", уникальный опыт". Правда, в Аргентине он страдал от травм, отыграл лишь шесть матчей. А ныне уже дома, возле семьи, по которой сильно скучал. "Рома" почти продана, и новые хозяева желают видеть его детским тренером. Возможно, трофеи и славу, которые недобрал как игрок, ДДР доберет как тренер. Он этого заслуживает. А даже если нет... "Моя карьера была далека от идеала. Но я всего лишь хотел повторить карьеру отца. Так что я счастливый мальчик".