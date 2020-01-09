  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус может лишиться основного форварда перед встречей с Ромой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус может лишиться основного форварда перед встречей с Ромой

Италия
(1 голосов)

У Пипиты небольшая травма

Ювентус может лишиться основного форварда перед встречей с Ромой
UA-Футбол
Новина українською

Уже на этих выходных "Ювентус" сыграет против "Ромы" в матче чемпионата Италии. Мауирицио Сарри может потерять перед матчем своего любимчика и основного игрока.

Речь идет о Гонсале Игуаине. У аргентинца повреждение подколенного сухожилия. Сегодня он не занимался в общей группе, а провел короткую индивидуальную тренировку.

Есть небольшая вероятность, что он восстановится к игре. В текущем сезоне он забил 8 голов (при 6 голевых) в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" вступил в борьбу за игрока "Наполи".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...