Ювентус может лишиться основного форварда перед встречей с Ромой

Уже на этих выходных "Ювентус" сыграет против "Ромы" в матче чемпионата Италии. Мауирицио Сарри может потерять перед матчем своего любимчика и основного игрока.

Речь идет о Гонсале Игуаине. У аргентинца повреждение подколенного сухожилия. Сегодня он не занимался в общей группе, а провел короткую индивидуальную тренировку.

Есть небольшая вероятность, что он восстановится к игре. В текущем сезоне он забил 8 голов (при 6 голевых) в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" вступил в борьбу за игрока "Наполи".