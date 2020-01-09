Италия
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Ювентус может лишиться основного форварда перед встречей с Ромой
У Пипиты небольшая травма
Уже на этих выходных "Ювентус" сыграет против "Ромы" в матче чемпионата Италии. Мауирицио Сарри может потерять перед матчем своего любимчика и основного игрока.
Речь идет о Гонсале Игуаине. У аргентинца повреждение подколенного сухожилия. Сегодня он не занимался в общей группе, а провел короткую индивидуальную тренировку.
Есть небольшая вероятность, что он восстановится к игре. В текущем сезоне он забил 8 голов (при 6 голевых) в 23 матчах.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" вступил в борьбу за игрока "Наполи".
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