Италия
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Аталанта близка к аренде защитника Милана
Они могут вернуть своего воспитанника
По данным ряда итальянских СМИ (Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport и Sportitalia) "Аталанта" договорилась об аренде Маттиа Кальдары.
Детали сделки - полуторагодовая аренда с возможностью выкупа итальянца за 15 миллионов евро. В текущем сезоне он отыграл лишь 2 матча.
Защитник - воспитанник клуба из Бергамо, однако в 2017 году он перешел в "Ювентус" за 19 миллионов. Позже был продан в "Милан", но уже за 35.
Напомним, что долгое время "Милан" ведет переговоры об аренде защитника "Барселоны".
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