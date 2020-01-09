Аталанта близка к аренде защитника Милана

По данным ряда итальянских СМИ (Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport и Sportitalia) "Аталанта" договорилась об аренде Маттиа Кальдары.

Детали сделки - полуторагодовая аренда с возможностью выкупа итальянца за 15 миллионов евро. В текущем сезоне он отыграл лишь 2 матча.

Защитник - воспитанник клуба из Бергамо, однако в 2017 году он перешел в "Ювентус" за 19 миллионов. Позже был продан в "Милан", но уже за 35.

Напомним, что долгое время "Милан" ведет переговоры об аренде защитника "Барселоны".