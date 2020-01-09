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Аталанта близка к аренде защитника Милана

Италия
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Они могут вернуть своего воспитанника

Аталанта близка к аренде защитника Милана
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По данным ряда итальянских СМИ (Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport и Sportitalia) "Аталанта" договорилась об аренде Маттиа Кальдары.

Детали сделки - полуторагодовая аренда с возможностью выкупа итальянца за 15 миллионов евро. В текущем сезоне он отыграл лишь 2 матча.

Защитник - воспитанник клуба из Бергамо, однако в 2017 году он перешел в "Ювентус" за 19 миллионов. Позже был продан в "Милан", но уже за 35.

Напомним, что долгое время "Милан" ведет переговоры об аренде защитника "Барселоны".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан Маттиа Кальдара
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