Кубковая драма с удалением и серией пенальти. Торино – Дженоа 1:1 (5:3). Обзор матча и видео голов

Болельщики получили настоящий кубковый поединок. Если в первом тайме команды только набирали обороты (тем не менее, голы в основное время мы увидели на 14 и 23 минутах встречи), то во втором уже выдали настоящее шоу с обстрелами ворот друг друга. Ничья привела игроков к овертайму, где решил удалиться с поля Мейте. Это позволило "Дженоа" доминировать в последние пятнадцать минут дополнительного времени, но инициатива не трансформировалась в забитый гол. В серии пенальти оказались сильнее именно "быки".

Смотрите видеообзор матча 1/8 Кубка Италии "Торино" – "Дженоа".

Турин. "Олимпико Гранде Торино".

"Торино" – "Дженоа" 1:1 (5:3 по пенальти)

Голы: Де Сильвестри (23) – Фавилли (14)

Серия пенальти: Белотти 1:0, Дестро 1:1, Миллико 2:1, Фавилли 2:2, Ринкон 3:2, Кассата 3:3, Айна 4:3, Радованович 4:3 (вратарь), Беренгер 5:3

Удаление: Мейте (105+1, вторая желтая карточка)