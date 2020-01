Фанат оскорбивший Балотелли получил пять лет бана

Болельщик, который оскорбил Марио Балотелли во время матча Верона — Брешия не сможет посещать любые спортивные мероприятия в Италии в течение пяти лет — сообщает Football Italia.

Напомним, что после матча 11-го тура чемпионата Италии 3 ноября Верона — Брешия, завершившегося со счетом 2:1, Марио Балотелли пожаловался на расистские выкрики с трибун.

38-летний мужчина, который приехал на матч с Сицилии, имитировал звуки, издаваемые обезьянами. После длительного разбирательства полиция приняла решение отстранить фаната от спортивных мероприятий.

A 38-year-old Sicilian man was banned from European sports events for five years on Thursday for directing racist chants at Brescia striker Mario Balotelli.



