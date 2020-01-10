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Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча
Встреча после смены полюсов
11 января. 19:00. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"
В последние годы "Наполи" и "Лацио" находились на противоположных полюсах Топ-8 лиги. Первые не покидали Топ-4, считались главной альтернативой "Ювентусу" и увлекали всю Европу ярким атакующим футболом. Вторые же не попадали в Топ-4, постоянно недоигрывали, разочаровывали. А в очных матчах уступали неаполитанцам вчистую. Ныне же все наоборот - "Наполи" развален, проводит свой худший сезон за десять лет и на пороге окончания эры. А "Лацио" проводит свой лучший в 21-ом веке, идет третьим и даже считается претендентом на Скудетто. Изменит ли все это и празднования 120-летнего юбилея "орлов" девятого января результат очередного очного матча?
Нынешний "Лацио" кажется лучшим с конца 20-го века, со времён Свена-Йорана Эрикссона. Он уже повторил достижение, покорявшееся лишь той команде - девять побед в лиге подряд. Более того, в 12-ти последних матчах не только не проигрывал, но и забивал по как минимум два мяча. Такого в лиге не добивался никто со времен "Гранде Торино" в 1949-ом году. А 19-ти голов в первых 18-ти матчах - ни один игрок команды Серии А за последние 50 лет. Причём Чиро Иммобиле еще и притормозил в нескольких декабрьских матчах, проснувшись дублем лишь в первом январском. Но его прикрыли вторая атака и вторая оборона лиги, сохранив всего трехочковое отставание по потерянным очкам от "Ювентуса" и "Интера".
Дома "лациале" во время этой серии громят соперников, забивая каждому как минимум трижды. Стали единственной командой в Европе, переигравшей "Ювентус" в этом сезоне. На нейтральном поле вновь переиграли "Юве" и завоевали Суперкубок Италии. В гостях же пришлось и удалось выгрызть четыре победы подряд благодаря голам после 88-ой минуты. Последнюю, в Брешии - без лучшего ассистента лиги Луиса Альберто, важного опорника Лукаса Лейвы и несмотря на унылую игру в атаке даже против десятерых игроков. Что доказывает силу духа. В такой ситуации разговоры о Скудетто понятны. Хотя и все в клубе яростно отметают их, называя своим Скудетто место в Топ-4. В принципе, правильная тактика.
В "Наполи" все наоборот. Серию без побед с трудом удалось прервать на восьми матчах автоголом игрока "Сассуоло" в добавленное время. Но затем состоялось первое домашнее поражение от "Интера" с 1997-го года (1:3). В этом матче "везувиани" прилежно боролись, старались. Но три грубые ошибки защитников Маноласа и Ди Лоренцо и вратаря Мерета, а также беззубость у ворот соперника уничтожили их. Нынешний общий уровень игры команды и ее уверенности в себе весьма низок. А последствия бунта игроков против президента все еще заметны. Новый тренер Дженнаро Гаттузо с помощью своих криков, внедрения характера и старой-новой схемы 4-3-3 только начал расчищать завалы. И не факт, что сумеет расчистить.
Кадры
Луис Альберто и Лейва отбыли дисквалификацию. Первый должен найти каналы для передач, а второй вместе с официально лучшим игроком Серии А в декабре Милинковичем-Савичем - победить центр поля соперника, его слабейшую линию. В Брешии все это не удалось сделать. Иммобиле и там отыграл слабо, но вырвал победу на 91-ой минуте. А против команды из родного региона болельщик "Наполи" Чиро как раз обычно играет хорошо. Суперсаб Фелипе Кайседо составит ему компанию из-за травмы Хоакина Корреа. В Брешии он также выходил в "старте" и оформил третий матч подряд с голом либо ассистом. Вот и все изменения. Обычно стартовый состав "Лацио" предсказать очень легко.
Гаттузо пытается придать стабильности и составу своей команды. Доверяя "старой гвардии". Но это как раз непросто, учитывая травмы центральных защитников Кулибали и Максимовича и фланговых Малькюи и Гуляма. Ди Лоренцо, Хюсай и Луперто поборются за два места в центре обороны и на правом фланге. В атаке не будет наиболее "живого" игрока команды в последнее время Дриса Мертенса. Также травма. Потому прогнозируем тройку Кальехон-Милик-Инсинье с выходами на замену Лосано и Льоренте. А вот в центре поля и Руис, и Аллан, и Зелински здоровы. И сама линия выглядит чуть здоровее, чем на закате каденции Карло Анчелотти.
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич, Иммобиле, Кайседо
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Руи, Аллан, Зелински, Руис, Кальехон, Милик, Инсинье
Прямая речь
Дженнаро Гаттузо, главный тренер "Наполи": "Мы не мертвы. Если бы были, я бы вам сказал. Я вижу большую страсть. Нужно предоставить игрокам наилучшие условия и оставить их в покое - и мы пойдем наверх. Нужно реже ошибаться, играть как команда, улучшить физическую форму. Этот клуб с его ценностями и игроками не может оставаться на такой позиции. "Лацио" также начал плохо, не играл как хотел, выглядел уставшим. Но затем вернулся. Мы также должны пройти такой путь".
Игли Таре, спортивный директор "Лацио": "Пройдена лишь половина пути. Мы выиграли много битв, но мы должны выиграть всю войну. Разговоры о Скудетто не заботят нас, нашей целью всегда был выход в Лигу Чемпионов. Мечтать хорошо, но я профессионал с ногами на земле. Мы должны остаться скромными и сфокусированными. Что будет означать победа над "Наполи"? Еще одну победу над большим соперником, но, что более важно, продолжение нашей серии побед".
Прогноз: Лацио - Наполи 3:2
"Наполи" - безоговорочно худший соперник для "Лацио" в последние годы. Одна ничья и семь поражений в последних восьми очных матчах в лиге с общей разницей мячей 5:23 - катастрофа. Однако последние два были весьма плотными (по 2:1) с немалым элементом везения. А римляне недавно уже нарушили другие 16-30-летние "табу" победами над "Ювентусом" и "Миланом". Да и ныне обе команды настолько изменились по игре и настроению, что любая статистика здесь неуместна. Ставим на равный захватывающий матч. На седьмой из восьми последних в лиге, в котором Стракоша пропустит. Но и на победу "Лацио" и его 13-й матч подряд с 2+ по забитым.
Фавбет: 2.06 - 3.75 - 3.30
Пари-Матч: 2.08 - 3.95 - 3.30
William Hill: 2.05 - 3.70 - 3.30