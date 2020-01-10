Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча

11 января. 19:00. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

В последние годы "Наполи" и "Лацио" находились на противоположных полюсах Топ-8 лиги. Первые не покидали Топ-4, считались главной альтернативой "Ювентусу" и увлекали всю Европу ярким атакующим футболом. Вторые же не попадали в Топ-4, постоянно недоигрывали, разочаровывали. А в очных матчах уступали неаполитанцам вчистую. Ныне же все наоборот - "Наполи" развален, проводит свой худший сезон за десять лет и на пороге окончания эры. А "Лацио" проводит свой лучший в 21-ом веке, идет третьим и даже считается претендентом на Скудетто. Изменит ли все это и празднования 120-летнего юбилея "орлов" девятого января результат очередного очного матча?

Нынешний "Лацио" кажется лучшим с конца 20-го века, со времён Свена-Йорана Эрикссона. Он уже повторил достижение, покорявшееся лишь той команде - девять побед в лиге подряд. Более того, в 12-ти последних матчах не только не проигрывал, но и забивал по как минимум два мяча. Такого в лиге не добивался никто со времен "Гранде Торино" в 1949-ом году. А 19-ти голов в первых 18-ти матчах - ни один игрок команды Серии А за последние 50 лет. Причём Чиро Иммобиле еще и притормозил в нескольких декабрьских матчах, проснувшись дублем лишь в первом январском. Но его прикрыли вторая атака и вторая оборона лиги, сохранив всего трехочковое отставание по потерянным очкам от "Ювентуса" и "Интера".

Дома "лациале" во время этой серии громят соперников, забивая каждому как минимум трижды. Стали единственной командой в Европе, переигравшей "Ювентус" в этом сезоне. На нейтральном поле вновь переиграли "Юве" и завоевали Суперкубок Италии. В гостях же пришлось и удалось выгрызть четыре победы подряд благодаря голам после 88-ой минуты. Последнюю, в Брешии - без лучшего ассистента лиги Луиса Альберто, важного опорника Лукаса Лейвы и несмотря на унылую игру в атаке даже против десятерых игроков. Что доказывает силу духа. В такой ситуации разговоры о Скудетто понятны. Хотя и все в клубе яростно отметают их, называя своим Скудетто место в Топ-4. В принципе, правильная тактика.

В "Наполи" все наоборот. Серию без побед с трудом удалось прервать на восьми матчах автоголом игрока "Сассуоло" в добавленное время. Но затем состоялось первое домашнее поражение от "Интера" с 1997-го года (1:3). В этом матче "везувиани" прилежно боролись, старались. Но три грубые ошибки защитников Маноласа и Ди Лоренцо и вратаря Мерета, а также беззубость у ворот соперника уничтожили их. Нынешний общий уровень игры команды и ее уверенности в себе весьма низок. А последствия бунта игроков против президента все еще заметны. Новый тренер Дженнаро Гаттузо с помощью своих криков, внедрения характера и старой-новой схемы 4-3-3 только начал расчищать завалы. И не факт, что сумеет расчистить.

Кадры

Луис Альберто и Лейва отбыли дисквалификацию. Первый должен найти каналы для передач, а второй вместе с официально лучшим игроком Серии А в декабре Милинковичем-Савичем - победить центр поля соперника, его слабейшую линию. В Брешии все это не удалось сделать. Иммобиле и там отыграл слабо, но вырвал победу на 91-ой минуте. А против команды из родного региона болельщик "Наполи" Чиро как раз обычно играет хорошо. Суперсаб Фелипе Кайседо составит ему компанию из-за травмы Хоакина Корреа. В Брешии он также выходил в "старте" и оформил третий матч подряд с голом либо ассистом. Вот и все изменения. Обычно стартовый состав "Лацио" предсказать очень легко.

Гаттузо пытается придать стабильности и составу своей команды. Доверяя "старой гвардии". Но это как раз непросто, учитывая травмы центральных защитников Кулибали и Максимовича и фланговых Малькюи и Гуляма. Ди Лоренцо, Хюсай и Луперто поборются за два места в центре обороны и на правом фланге. В атаке не будет наиболее "живого" игрока команды в последнее время Дриса Мертенса. Также травма. Потому прогнозируем тройку Кальехон-Милик-Инсинье с выходами на замену Лосано и Льоренте. А вот в центре поля и Руис, и Аллан, и Зелински здоровы. И сама линия выглядит чуть здоровее, чем на закате каденции Карло Анчелотти.

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич, Иммобиле, Кайседо

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Руи, Аллан, Зелински, Руис, Кальехон, Милик, Инсинье

Прямая речь

Дженнаро Гаттузо , главный тренер "Наполи": "Мы не мертвы. Если бы были, я бы вам сказал. Я вижу большую страсть. Нужно предоставить игрокам наилучшие условия и оставить их в покое - и мы пойдем наверх. Нужно реже ошибаться, играть как команда, улучшить физическую форму. Этот клуб с его ценностями и игроками не может оставаться на такой позиции. "Лацио" также начал плохо, не играл как хотел, выглядел уставшим. Но затем вернулся. Мы также должны пройти такой путь".

Игли Таре , спортивный директор "Лацио": "Пройдена лишь половина пути. Мы выиграли много битв, но мы должны выиграть всю войну. Разговоры о Скудетто не заботят нас, нашей целью всегда был выход в Лигу Чемпионов. Мечтать хорошо, но я профессионал с ногами на земле. Мы должны остаться скромными и сфокусированными. Что будет означать победа над "Наполи"? Еще одну победу над большим соперником, но, что более важно, продолжение нашей серии побед".

Прогноз: Лацио - Наполи 3:2

"Наполи" - безоговорочно худший соперник для "Лацио" в последние годы. Одна ничья и семь поражений в последних восьми очных матчах в лиге с общей разницей мячей 5:23 - катастрофа. Однако последние два были весьма плотными (по 2:1) с немалым элементом везения. А римляне недавно уже нарушили другие 16-30-летние "табу" победами над "Ювентусом" и "Миланом". Да и ныне обе команды настолько изменились по игре и настроению, что любая статистика здесь неуместна. Ставим на равный захватывающий матч. На седьмой из восьми последних в лиге, в котором Стракоша пропустит. Но и на победу "Лацио" и его 13-й матч подряд с 2+ по забитым.

Фавбет: 2.06 - 3.75 - 3.30

Пари-Матч: 2.08 - 3.95 - 3.30

William Hill: 2.05 - 3.70 - 3.30