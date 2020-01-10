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Гаттузо: Если бы я видел мёртвую команду, то сразу сказал бы вам об этом

Италия
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По мнению специалиста, команде нужно время

Гаттузо: Если бы я видел мёртвую команду, то сразу сказал бы вам об этом
Новина українською

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился мнением о нынешнем состоянии команды.

"Если бы я видел мёртвую команду, я бы пришёл сюда и сказал вам об этом. Я вижу большое желание, но нам нужно разогнаться, чтобы подняться выше в турнирной таблице. У клуба есть большие ценности, отличные игроки, но, несмотря на это, нужно привести их в лучшее состояние. Мы должны продолжать улучшаться и делать меньше ошибок. Необходимо играть как единое целое и начать давать результаты, чтобы помочь повысить моральный дух команды", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

"Наполи" располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. У подопечных Дженнаро Гаттузо в активе 24 очка в 18 турах чемпионата Италии.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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